Sin fin. Pareciera que los problemas de derrame de drenaje no tienen fin en el municipio de Salvador Alvarado, pero lo preocupante es que se convierten en puntos de criaderos de mosquitos. Un caso específico es el de la colonia Niños Héroes, donde un lote baldío está inundado de aguas negras. El problema no pareciera tener un mes sino más tiempo, por lo que es precisa la intervención a tiempo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), que encabeza Manuel Beltrán Urías, ya que la llegada de lluvias está a la vuelta de la esquina y ese estanque se puede convertir en una laguna que se desborde como ya en años anteriores ha ocurrido, y ahí sí será evidente la falta de atención. A pesar de que la Japasa trabaja sin descanso en atender los problemas en la ciudad y comunidades, este derrame es prioritario que sea revisado. La pregunta aquí es si al gerente no le han reportado este problema o hay otro motivo por el cual no se ha atendido este foco de infección, pues es una situación que ya lleva años así.

¿Y los filtros? Sin dar aviso de ningún tipo las autoridades municipales de Salvador Alvarado y del Sector Salud, a cargo de Luis Víctor Velazco Zayas, eliminaron los filtros que se ubicaban en las entradas y salidas de la ciudad de Guamúchil. Cabe mencionar que las intenciones de éstos eran desinfectar las unidades que ingresaban o pasaban por la ciudad, pero es posible que lo único que lograron con esto fue gastar agua y cloro en vano y molestias en conductores que esperaban largos minutos antes de llegar a estos filtros. Pese a que los elementos del 42 Batallón de Infantería los apoyó para que las filas avanzaran rápido, el personal que permaneció en esos lugares nunca captó la idea y seguía cayendo en el error de la lentitud.

No es negocio. Para muchos comerciantes ha resultado muy difícil permanecer con las puertas de sus establecimientos cerradas al público, pues de esta forma sus ganancias se han reducido drásticamente en el caso de los negocios considerados no esenciales, y aunque en el Pueblo Mágico de Mocorito el comercio había permanecido obediente ante las indicaciones de Protección Civil Municipal, al parecer la situación ha orillado a varios a reabrir sus negocios, según comentó la oficial mayor Ylsa Espinoza, y es que también desde que inició la pandemia por coronavirus, antes de que tuvieran que cerrar, muchos comerciantes ya contemplaban un panorama para nada halagador al detenerse la afluencia de turistas a la cabecera.

Descuidos. En varias rutas del transporte urbano en la ciudad de Guamúchil se han observado choferes que no cumplen con la mínima medida de sanidad, que es utilizar el cubrebocas en horas de trabajo, pues son cientos de personas las que utilizan este servicio y muchos abordan las unidades con temor pero no tienen otro medio de transporte. Es por esta situación que el delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, asegura que la indicación que tienen es clara y precisa, pues a los choferes que incurran en esta falta de medidas de sanidad se les sancionará y serán castigados enviándolos de descanso unos días. Habrá que ver si da resultado, pues en varias rutas la gente ha sido testigo de esta situación.