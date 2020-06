En la prevención. Más vale prevenir que lamentar dice un conocido dicho, pues esto lo sabe muy bien Idelfonso “Poncho” Urías Cervantes, director del Centro de Salud de esta ciudad, y es que con el aumento de los casos diagnosticados de coronavirus que han surgido en la región del Évora, deben estar más al tanto que nunca del contagio, es por eso como medida de prevención decidieron aplicar a toda persona que quiera ingresar al centro de salud un cuestionario con preguntas básicas acerca del Covid-19, con la finalidad de detectar si lo ha vivido o si presenta algunos de los síntomas, y no es para menos que “Poncho” Urías Cervantes haya puesto como un requisito esta evaluación para poder entrar al edificio, pues es que con esto quieren respaldar la salud del personal que integra la administración, tanto como de la sociedad que llega a atenderse.

¿Para cuándo? Nomás no arrancan las jornadas de descacharrización de parte del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que tanto hacen falta con el aumento de los moscos. Es una queja común en las colonias del municipio, porque el dengue también representa un serio problema de salud pública y se requiere tomar acción a tiempo y antes del inicio de las lluvias. Quien juega un papel de suma importancia para coordinar estas acciones es el médico municipal, Édgar Neftalí Cruz Meléndrez, que necesita pasar de las buenas intenciones y entrarle de lleno a las acciones porque ya le está dando largas al combate del mosco, una actividad que urge emprender y que la comunidad lo clama, porque ya puso su parte la Jurisdicción con la fumigación.

Sin respaldo. Los empleados de confianza del Ayuntamiento de Mocorito laboran sin un respaldo médico que cubra los gastos de sus dificultades de salud y ante el Covid-19 los trabajadores están expuestos y desamparados. Ylsa Espinoza, oficial mayor del Pueblo Mágico, señaló que los empleados aceptan este contrato debido a la necesidad que tienen de trabajar y que la administración de Guillermo Galindo Castro no cuenta con las condiciones económicas para brindarles esta prestación a la cual tienen derecho por ley. Pese a que esta situación ha estado presente por muchos años e incluso en administraciones pasadas, a Galindo Castro le tocó bailar con la más fea porque esta pandemia está afectando a muchos habitantes y los empleados de confianza y funcionarios no están exentos de contraer este virus, de lo contrario, son de los más expuestos, ya que los tienen trabajando en los filtros sanitarios.

En acción. Luego de que los usuarios del transporte urbano en las rutas locales en la ciudad de Guamúchil reportaran que los conductores no usan de manera correcta el cubreboca o en algunos casos no lo portan, el delegado de Vialidad y Transportes, Leobardo López Montoya, fue muy enfático al reconocer las reglas de seguridad ante la pandemia del Covid-19 y estableció sanciones con los choferes para quien no cumpla ni haga cumplir las medidas sanitarias del uso correcto del cubrebocas y la sana distancia en las unidades.