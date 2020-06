El desacuerdo. El cuerpo de regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no siempre se ha distinguido por el consenso en cuanto a temas importantes a evaluar. Un claro ejemplo de que el barco no está navegando en una sola dirección, sino que es el desacuerdo, en cuanto al redireccionamiento que se pretende dar al recurso destinado para el proyecto de luminarias del bulevar Rosales y que el gobernador Quirino Ordaz anunció en el mes de febrero. Al parecer la mitad de los regidores se opone a que los más de 11 millones de pesos aportados por Gobierno del Estado se utilicen para iluminar el bulevar Rosales y otros puntos de la ciudad, mientras que el resto opina en la creación de más despensas. A decir de la regidora Laura Patricia Raúl Reyes, asegura que no es prudente ni humanitario llevar a cabo una obra como esta, ante tanta necesidad que existe en la población rural, de la falta de alimentación y atención a la salud. Aunque dicha obra fue aprobada antes del inicio de la pandemia, ahora los regidores de oposición han puesto el tema sobre la mesa, pero no han obtenido el respaldo de la mitad de los ediles.

En la oposición. La calma se rompió en la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado realizada ayer. Lo que parecía una tranquila reunión se tornó un tanto polémica cuando alzó la mano el regidor Gilberto Lugo, para solicitar que la aprobación del punto relativo a las obras, que se van a aplicar con el Impuesto Predial Rústico (IPR), se realizara de manera diferenciada, ya que manifestó su voto en contra de una de las cuatro obras. Y a pesar de que los regidores y el presidente le recordaron al “opositor” que ese tema ya se había tratado con anterioridad, el regidor se montó en su caballo y no lo hicieron dar marcha atrás a su idea. Después de minutos de los dimes y diretes, al regidor no le quedó más que lograr que se dejara asentado en el acta de la sesión su voto en contra de la construcción de un vaco concreto en Laguna de Palos Blancos.

Sin bajar la guardia. Donde no se tiene que bajar la guardia y redoblar los esfuerzos que ya se han hecho es en el municipio de Salvador Alvarado, pues los casos de contagios diarios siguen incrementando a pesar de todo el trabajo por las autoridades municipales. Y es que las cifras de contagios parecen no acabarse, debido a la constante movilidad y los casos omisos que se tienen en la ciudad. Pese a que el presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez hace constantemente llamados a los habitantes a permanecer en casa, así como la Secretaría de Salud, quien ha establecido las medidas de prevención para evitar un mayor contagio, los habitantes parecen no darse cuentan de la grave situación en la que nos encontramos.

Las acciones. Con el tema de la pandemia y el confinamiento muchas de las acciones quedaron detenidas, sin embargo, las acciones de la autoridad municipal de Salvador Alvarado arrojan el primer beneficio con el convenio de colaboración con Sedesol, en donde se busca la disminución de las carencias sociales. Si bien es cierto que el eterno problema son drenaje y agua potable, la realidad es que se requería un empujón como el que le dio Carlo Mario Ortiz Sánchez al lograr este acuerdo con Ricardo Madrid. Ahora habrá que esperar que se aterricen de manera concreta los recursos y los proyectos empiecen a encaminarse para que queden concluidos antes de terminar el periodo administrativo.