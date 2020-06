La medida. Luego de que el municipio de Mocorito tomara el acuerdo que los regidores sesionarán sus Cabildos de manera digital y en la que se aprobó esa medida, ahora los ediles de Salvador Alvarado están tomando la medida como una opción de trabajo en la que se busca la prevención de algún contagio. Hasta ahora se encuentran en el proceso de darle validez a las sesiones de Cabildo de manera virtual, sin embargo, reconoció el presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, que esta decisión nos los exime de tener que trabajar de manera presencial cuando así se les ocupe.

Como anillo al dedo. Esta crisis sanitaria le cayó como anillo al dedo a los funcionarios de Mocorito, y es que aseguran que la carga de trabajo se aminoró de manera considerable. Tal es el caso del director del Instituto Municipal de Cultura, Pedro Sánchez, de quien se dice por los pasillos de la presidencia municipal que no tiene una gran carga sobre sus hombros porque solo se le ve merodeando por los pasillos del Ayuntamiento del Pueblo Mágico. El encargado de esta área no ha dado un plus en su labor como funcionario y se ha limitado a solo hacer las actividades que le corresponden y que van de manera tradicional y obligatoria, como la participación en el carnaval y los tradicionales concursos de globo, y hasta ahí, pero hasta la fecha no ha llegado algo innovador que deje huella en el municipio de parte del área de Cultura, y lo más fácil es escudarse en la tragedia del COVID-19.

Más vale prevenir. Ante el alarmante incremento de casos que mantiene con semáforo rojo por el nivel de contagios de COVID-19, en el municipio de Salvador Alvarado emprendieron acciones que van encaminadas a que la celebración del Día del Padre no sea un foco que genere una alza en las cifras. El presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, en coordinación con las áreas de PC y Seguridad Pública, mantendrán cerrado ese día los panteones, así como se restringirá las aglomeraciones como restaurantes y zonas en las que puedan presentarse un mayor número de personas. Lo que sí reconoció es que las fiestas siguen prohibidas y en este tema se reforzarán para que se acaten las indicaciones.

¿Cómo enfrentarlo? Por más labor de concienciación que se realiza en el municipio de Salvador Alvarado, las quemas de basura y de maleza están imparables en las colonias. Los predios baldíos son los sitios buscados por los ciudadanos para quemar todo tipo de cosas. Un ejemplo de esto es la quema que se registró en la colonia Satélite el día de ayer. Y aunque se disponen de las líneas telefónicas de atención en presidencia municipal para que se denuncien estas infracciones que atentan no solo contra el medio ambiente, sino contra la misma ciudadanía, de plano parece no funcionar, porque son muy pocas las denuncias recibidas este año en el departamento de Ecología, que preside Karina Camacho. La funcionaria ha comentado en repetidas ocasiones que es difícil procesar una denuncia porque se requiere evidencia, pero ni siquiera las denuncias llegan. El reto aquí es cómo enfrentar este problema recurrente de pequeños incendios que se pueden convertir en un grave riesgo. Por lo que además de las acciones que se han venido implementando en el periodo de la pandemia para combatir las malas prácticas ciudadanas, se deberán considerar otras opciones que den más resultados.