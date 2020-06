Un duro golpe. Para los comerciantes angosturenses, la pandemia no les ha dejado de dar duros golpes en sus finanzas, Liliana Camacho Mejía, presidenta de Canaco de este municipio costero, comenta que a pesar de que los comercios no esenciales reabrieron sus puertas, las ventas andan por los suelos. El detalle es que con esta reapertura lo que se busca es tratar de que los comercios no esenciales caigan en los despidos de empleados, en el cierre de negocios y en las pérdidas totales. Pero lamentablemente día con día ha sido aún más duro para todos los comerciantes, pese a que siguen trabajando muy duro para mantener un ingreso, lo que revela que el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha ido perdiendo considerablemente.

Sin indicación. Aun cuando se rumoraba que el Gobierno del Estado establecería la medida de la aplicación de una ley seca para los días previos a la celebración del Día del Padre, hasta el momento no ha llegado a la delegación del Alcoholes en el municipio de Salvador Alvarado ninguna indicación. Sin embargo, el delegado José Luis Aguilar aseguró que pondrán manos a la obra con la prevención y se busca que no haya aglomeraciones y el uso correcto de implementos de seguridad en los depósitos de la ciudad con las finalidad de acatar la indicación que brinda la Secretaría de Salud en bien tanto del comprador como del vendedor.

De la vista gorda. Algunas autoridades locales ven la tempestad y no se hincan ante la extrema situación del COVID-19 en el municipio de Salvador Alvarado, los días para permanecer en casa se han extendido y esto ha causado desesperación tanto en comerciantes como en ciudadanos, tanto que algunas empresas han decidido ignorar las indicaciones del sector salud a cargo de Luis Víctor Velazco Zayas en la Jurisdicción Sanitaria número 3 y de Luis Alberto Gastélum, director de Protección Civil. Pareciera que las medidas y el llamado no han tenido eco deseado, dejando solo en un intento de sanción y pudiera creerse que solo van por las calles saludando de negocio en negocio, negándose a poner mano dura en contra de quien ofrece sus servicios y productos no esenciales al público en general, causando esto un repunte en los números de contagiados. El director de Protección Civil anteriormente declaró que lo ideal era no estar mal con los empresarios e intentar hacerles entender la situación; sin embargo, en este intento no logró nada y ahora casi el 80 por ciento de los negocio están abiertos.

No estar a la espera. En la oficina regional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Guamúchil, que preside el nuevo titular, Sergio Robles, hay mucho trabajo por hacer en materia de difusión de información a la base trabajadora. Ir más allá de la atención vía llamadas telefónicas porque una parte de la sociedad desconoce a dónde acudir o a dónde comunicarse para interponer una denuncia. Muestra de ello es que han sido pocas las denuncias en la región del Évora, de empleados hacia sus patrones o hacia empresas, afectados por el impacto del COVID tanto en su salario como en despidos injustificados. en contraste solo basta echarle un vistazo a las redes sociales para ver la cantidad de quejas de trabajadores. Este es un ejemplo, falta monitoreo para detectar las denuncias y no solamente estar a la espera.