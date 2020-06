Manos a la obra. Dice un dicho popular que el miedo no anda en burro, y en Mocorito ya pusieron manos a la obra, pues desde el pasado viernes comenzaron a reparar la barda perimetral del panteón municipal Reforma, esto con el fin de que no se metan personas en este Día del Padre y que los contagios puedan aumentar. Pese a que este día no repunta como el Día de las Madres, la administración que encabeza Jesús Guillermo Galindo Castro se puso a trabajar en este tema para evitar más casos positivos de COVID-19, lo malo del asunto es que se esperan hasta el momento para hacer las cosas porque hace varios años ya que el mal estado de la barda perimetral se había hecho presente y nadie había actuado para realizar las reparaciones, así como también se han echo de la vista gorda y el oído sordo con el tema de la ampliación de este debido a que ya no hay más espacio para los fallecidos.

Tras la evidencia. El personal del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no descansa en el llamado a no tirar basura, ya que es muy evidente el aumento de tiraderos clandestinos en las colonias, así como en las orillas de arroyos, ríos y caminos, pero lamentablemente pareciera que es más lo que se tardan limpiando las áreas que el tiempo que pasa en volver a ensuciarse con todo tipo de desechos que la ciudadanía arroja. También se llama a la denuncia para reportar a quien tira basura y envían el mensaje de que aplicarán la ley, por lo que el director de Seguridad Pública, Gerardo Cervantes Mendoza, deberá incrementar la vigilancia en los puntos de la ciudad donde más se presenta el problema e ir tras la evidencia porque ese es el argumento que ha manifestado en reiteradas ocasiones, que se requieren pruebas de los ciudadanos cometiendo estas malas prácticas para poder procesar la denuncia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Sin avance. Tan negro como empezó el panorama tras el levantamiento de la veda de la jaiba en Angostura, así ha continuado en el transcurso de la semana, por lo que muchos pescadores decidieron no continuar saliendo a capturar el crustáceo, ya que con un promedio de 20 a 30 kilos que estaban capturando no recuperan ni los gastos. El director de Acuacultura y Pesca del Ayuntamiento de Angostura, Rudecindo Obeso López, señala que pronto estaría llegando el apoyo de Empleo Temporal para los pescadores, pero no se tiene aún una fecha, mientras tanto, los malos resultados mantienen en malas condiciones económicas a los pescadores y sus familias.

Leves repuntes. Sin duda alguna, el comercio local continúa siendo gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, y muestra de ello es que en estos días apenas se ha registrado un repunte del 20 por ciento respecto a un día normal, pues en relación al año pasado, según el presidente de la Canaco del Évora, Miguel Antonio Vázquez Castro, tienen un 50 por ciento menos ventas. Las esperanzas de muchos comercios se ponen en fechas como el 30 de abril, 10 de mayo o el Día del Padre, incluso la temporada de graduaciones, pero este año han sido precisamente esas fechas las que abarcó la pandemia y quién sabe hasta cuándo termine la contingencia para que permita la reactivación económica y muchos comercios comiencen a ver la luz.