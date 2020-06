La estrategia. Con el avance involuntario que generó la pandemia del COVID-19 en el uso de las tecnologías, los socios de la Cámara Nacional de Comercio del Évora no se quieren quedar atrás y por lo pronto su presidente, Miguel Antonio Castro Vázquez, dice que se encuentra trabajando en una plataforma digital, en donde se pretende que los socios muestren todos sus productos en línea y sean entregados en los hogares. Esta acción es buscar que la caída en las ventas no se mantenga ni su proceso sea tan rápido, así como que locales pequeños no registren una pérdida mayor. La esperanza es este proyecto, que de funcionar se abriría a comerciantes que no sean socios y sería una estrategia de entrar a la competencia en el comercio actual del mundo de la evolución tecnológica.

Sin descanso. En las comunidades de Salvador Alvarado continúan los trabajos de limpieza de arroyos con maquinaria pesada de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, área que preside Hugo Alberto Soto Mata, quien sin duda no halla la puerta con tanto trabajo que tiene a su cargo, porque las peticiones ciudadanas en servicios públicos llueven cada semana. Y aunque antes de la pandemia era una de las áreas del Gobierno Municipal más demandadas, ahora hay ciertas cosas que se han retrasado, en parte por la limitación de personal con el que estuvieron trabajando por más de dos meses, y ahora ya están con el tiempo encima con la llegada de las lluvias, porque a pesar de que no han parado con el avance de limpieza en la ciudad y comunidades, no se ha logrado cubrir la meta, por lo que trabajan sin descanso para que después no quede la duda de que se actuó a tiempo para evitar afectaciones.

No hay para cuándo. Mientras continúe el problema de salud con la pandemia del COVID-19 todo parece indicar que se mantendrá en la espera el proceso de elección del Módulo de Riego-74-1. Los candidatos Alfredo Castro Escalante y Andrés Urías Urías se mantienen a la espera y a la indicación que permita no exponer a los productores a un riesgo de contagio. El presidente del módulo 74-1, Wilfrido Bejarano Lerma, dijo que no tienen fecha para la reprogramación del proceso de elección, que se tenía programado para el pasado mes de abril, que hasta que las condiciones de salud se encuentren viables se pensará en esta actividad. Wilfrido Bejarano hace unos días dijo que se encuentra con todo listo para entregar a los productores, y que al productor que resulte electo le hará entrega de un organismo fortalecido y con la mejor condición para que se haga un trabajo de crecimiento.

Análisis de estrategia. Los esfuerzos de la presidencia municipal de Salvador Alvarado por el tema de ecología y la búsqueda de la reactivación de los pulmones de la ciudad se ven caídos en poco con la falta de sanciones a quienes se detecten realizando tala inmoderada de árboles en la zona Centro y colonias del municipio. El alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez logró la aprobación de un recurso del IPR para que se construya un recorrido de árboles en el acceso a la comunidad Ciénega de Casal; estos árboles que se plantarán podrían dar en un futuro un atractivo turístico más a esta comunidad, además en la zona de riesgo en la colonia Pedro Infante, lugar donde se removió a un grupo de familias, será usado para una zona verde que permita fortalecer el medio ambiente con este nuevo pulmón. De ahí que la solicitud de tala de árboles no debería ser aceptada y quien incumpla con este reglamento de ecología se le aplique sanciones, porque incluso hay acciones en donde se eliminan de tajo los árboles sencillamente porque la marquesina de los comercios no se ve.