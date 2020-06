A ponerse las pilas. Los elementos de Bomberos Guamúchil no se la andan acabando, porque de nuevo otro incendio agrícola se registró en el municipio de Salvador Alvarado el martes por la tarde. Y lo peor es que por el impacto de la pandemia los bajos apoyos que les llegaban de los sectores, que dicho de más, se han vuelto escasos, y aparte el incremento de actividad en los campos agrícolas que se incendian, genera un desgaste al gasto de operatividad que se tiene planeado, por lo que la operatividad se complica más con los incendios recurrentes de quemas en colonias y predios agrícolas, por lo que el presidente del Patronato, Felipe Valenzuela, necesita ponerse las pilas y buscar una estrategia para no dejar caer a la estación, porque de por sí siempre hay necesidades, pero de eso a caer en una crisis no sería un buen punto, más que ahora se tiene un grupo de bomberos en armonía y trabajando en un solo rumbo en bien del servicio social a la ciudadanía.

A la espera. El presidente del Patronato del Carnaval Guamúchil, Ebelizario Parra Montoya, dice que aún no hay fecha para cuándo dar el informe final de la organización y manejo de las finanzas de las pasadas fiestas del Carnaval 2020. Si bien se dijo que el pasado mes de abril se tenía contemplado entregar el informe, el tema de la pandemia generó la sana distancia y con ello en este tema también. Reconoció que aún se siguen haciendo pagos chicos y ajustando los activos con los pasivos para que todo salga con mayor claridad, y por lo pronto seguir trabajando en dejar saldo blanco en las finanzas de la organización de la máxima fiesta.

En acción. Hasta que le llegó el programa de bacheo a la calle Mariano Escobedo, en el primer cuadro de la ciudad. Bastante tiempo pasó para que esta oportunidad llegara a este tramo de una cuadra, la cual parecía que era para tránsito exclusivo de unidades 4x4, incluso se logró iniciara la rehabilitación de ésta hasta que se hizo una zanja en medio de la avenida y los vehículos debían sacarle la vuelta. Se desconoce de qué manera se organiza Hugo Soto Mata, director de Obras Públicas, porque en su trabajo no se ven priorizadas obras que realmente urgen, pero por lo menos esta vez ya se está solucionando un problema que tiene mucho tiempo y que no se había atendido de la manera adecuada.

Piso parejo. Mientras unos celebran y aprovechan el servicio de agua potable en el municipio de Mocorito, otros se quedan mirando porque el agua les llega en cada caída de casa. Pese a que el actual gerente de la JMAPAM, Héctor Prado, se ha esforzado y trabajado para que el municipio tenga agua de calidad, el territorio es muy grande y no logra abastecer a todo Mocorito, un ejemplo claro es que en la comunidad Mazate de los Sánchez solo ven el agua cuando les envían las pipas, porque el pozo no les ha funcionado como es debido. El gerente había declarado que en este lugar se requería de una obra muy parecida a la que se realizó en la comunidad Ciénega de Casal, Salvador Alvarado, la cual tuvo un costo muy elevado, el que la administración de Guillermo Galindo Castro no puede costear.