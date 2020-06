Los cambios. Sin previo aviso y de manera abrupta la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, realizó un enroque más en su administración, luego que quien fuera su mano derecha en el tema económico presentara su permiso para retirarse del puesto. Nadie imaginaría que quien muchas veces dijo ser más que compañera de trabajo, sino amiga, abandonaría el barco que capitanea Aglaeé Montoya. Alma Judith Solís presentó, dicen, su separación del cargo, lo que obligó a la alcaldesa a realizar cambios y poner a su segundo al mando al control de las finanzas y nombrar a Saúl Alfredo González Contreras como secretario del Ayuntamiento. De que causa mucho ruido la salida de Alma Judith lo causa, lo que habla que éste sería un golpe duro para la fortaleza de la presidenta municipal.

De aquí somos. Al presidente del Comité Municipal del PRI en Salvador Alvarado, Marco Antonio López González, se le ha visto muy activo pese a que tiene aproximadamente tres meses que entró en función y le ha tocado enfrentar el tema de la pandemia por el COVID-19, pero como no hay tiempos de espera y bajo las medidas de seguridad de su gente se ha estado encargando en la renovación de los 149 subcomités municipales, por lo que se lleva avanzado un alrededor 80 comités renovados. El presidente de los priistas alvaradenses ya dijo que seguirá conforme a las posibilidades de como se pueda ir avanzando, porque a decir de él, no ha sido un tema sencillo pero seguirán al pie de la lucha, y no es para menos, pues en estos tiempos de necesidad también están aprovechando para hacer entrega de apoyos alimentarios en las comunidades. Como quien dice, mata varios pájaros de un tiro, primero tiene cercanía con el pueblo, fortalece los subcomités municipales y proyecta su imagen como un aspirante a la candidatura a la presidencia municipal.

El reto. En menos de un año la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM) recibe a su tercer presidente, Diego Obeso Santos, quien luego de una reunión con delegados y productores, se acordó que asuma la presidencia del organismo, posición que toma como un reto, debido a la búsqueda del mejoramiento continuo que se pretende llevar a la Asociación. Claro está que sus intenciones de reestructuración administrativa y financiera no agradarán a muchos pero serán parte del proceso y de organizar a su grupo de trabajo, porque reconoció que uno de los puntos a seguir será con la limpia de la cartera vencida que mucho insistió su antecesor Tomás Sánchez.

El trabajo. La población de Salvador Alvarado ya no aguantaba más los mosquitos y su clamor lo expresaba por todos los medios. Ahora con la reactivación de la unidad de nebulización, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria III, en colonias con más prioridad, se espera que este año el combate al mosco reduzca los casos de dengue. Pero hay un detalle: la fumigación casa por casa no se ha podido llevar a cabo en pandemia, por lo que eso está afectando que se logre un mayor impacto, ya que con la nebulización que se realiza con la unidad motriz no es suficiente. Si bien el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, no halla la puerta con tanto trabajo que se le ha venido encima por los contagios del COVID-19, y como parte de sus actividades y la preocupación por la salud de la población reanudó la segunda etapa de la actividad de fumigación. Pese a todo esfuerzo no se cuenta con un presupuesto suficiente para la cobertura de prevención del dengue, pero la realidad obliga a implementar una mayor coordinación con el municipio y buscar la manera de evitar la propagación de este otro contagio silencioso que podría aumentar. Por lo pronto ya se ha dado un paso y no se deberá detener, porque también esto es una prioridad en salud pública.