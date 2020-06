Se cansaron esperando. Como novia de rancho dejaron a los empleados, tanto de la Casa de la Cultura como a los de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), ya que nadie les avisó que el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, pospuso su visita, probablemente, para el día lunes. Los trabajadores estuvieron esperando alrededor de dos horas y media, porque la visita estaba programada para las 11:00 horas del día y cuando se enteraron de la cancelación del evento eran las 13:00 horas. Cabe mencionar que ellos estuvieron en estos dos lugares antes mencionados mínimamente 30 minutos antes de la hora estipulada, pero ni Héctor Guadalupe Prado Ibarra, gerente de la JMAPAM, ni Pedro Sánchez, director del Instituto Municipal de Cultura, tuvieron la delicadeza de informarles de tal cancelación.

Los números. Recientemente el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) informó que el municipio de Mocorito destacó significativamente en generación de empleos, a lo que el alcalde, Jesús Guillermo Galindo Castro, refirió cómo “los números confirman los buenos tiempos que vive el municipio”. Si bien es un indicador de un crecimiento del empleo en tiempos de gran necesidad, donde la población pide trabajo y no tanto despensas, el presidente debe mantener los pies en la tierra y no magnificar el reporte como resultado de un desarrollo social, porque habría que comparar qué tipo de empleos se generaron y el salario que reciben esos trabajadores, no solo resaltar los números. Tampoco se debe olvidar que urge la implementación de empleo temporal en las comunidades, donde se concentra la mayor población vulnerable y con diversas carencias que durante esta pandemia han sido más evidentes.

Clima desfavorable. Debido a las condiciones climatológicas que se presentaron en los pasados meses de diciembre y enero, en los que hubo nublados y lluvias, la situación en el campo no es nada favorable para los productores, pues la producción se vio mermada y es por ello que el diputado local, Faustino Hernández, señala que muchos de ellos podrían caer en cartera vencida, y aun cuando se hizo el compromiso para el pago de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, una parte de estos pagos podría quedar lista hasta el cierre del ciclo, por lo que las expectativas no son nada alentadoras.

La unión. Ante la gran cantidad de quejas que han surgido por parte de los usuarios debido a los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), surgió una unidad entre diversos partidos con el fin de ayudar a la gente a solucionar este tipo de situaciones, denominado Frente Estatal de Sinaloa Contra las Altas Tarifas Eléctricas (Fescate), conformado por el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Ojalá y realmente se pueda encontrar una solución, pues hay mucha gente que realmente necesita ayuda en este sentido, pues es un abismo lo que les están cobrando en los últimos recibos comparado con lo que normalmente pagan, además que muchas de estas personas son de escasos recursos, y que este proyecto no sea solamente llamarada de petate como se dice coloquialmente.