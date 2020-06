Algo no cuadra. Supuestamente Guillermo Galindo Castro, presidente municipal de Mocorito, informó que el presupuesto en este año para los carnavales de este año era de casi 2 millones de pesos, mientras que Jaime Enrique Angulo López, tesorero municipal, declaró que se tuvo un ahorro de 2 millones de pesos porque solo se gastaron 4 de 6 millones que se tenían contemplados para el carnavales de la cabecera y el de la sindicatura de Pericos para este año 2020. Aquí la duda y lo más importante es saber de dónde sacaron los otros 4 millones de pesos con los que se logró cubrir todos los gastos referentes a este tema y de donde todavía salió para pagar una parte de un camión recolector de basura para el municipio.

La oposición. ¿Partidos unidos en una causa común? Pareciera mentira pero es real, PRI, PAN, PRD y MC se unieron en el Frente Estatal de Sinaloa contra las Altas Tarifas Eléctricas ( Fescate) para procesar las quejas de los ciudadanos afectados por altos cobros en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad. Pero a un mes de hacerse formado cómo ha salido en defensa de los ciudadanos. En el caso de Salvador Alvarado, a decir del coordinador del Partido de la Revolución Democrática, Otoniel Sánchez, se han enviado más de 10 quejas al comité estatal. La cifra es muy baja en comparación con la lluvia de denuncias que se publican en redes sociales. Será que algo está faltando para que la ciudadanía encuentre en los partidos un espacio de representación o será que simple desconocen dicho frente. O quizás la falta de credibilidad sobre los partidos es la razón por la que los usuarios no muestran interés para acercarse a los líderes a pesar del constante llamado que hacen. Y tomando en cuenta que son más de 30 mil sinaloenses a los que les cortaron la luz. En los próximos meses se a notar si los partidos de oposición lograron la defensa de la ciudadanía o es una causa que también les redituara políticamente.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Un allto. En dónde deben de hacer algo, pero ya de urgencia, es en el municipio de Mocorito, con el tema de la quema de soca y es que el comandante de la Institución Valentín Alapizco Arce, pide a los Módulos de Riego poner un alto por tantas quemas que se han suscitado y es que además comentó que sería oportuno que la forma de castigar a quienes quemen soca, sea mediante negarles el permiso de siembra el próximo año así como el limitarles el vital líquido o bien multarlos y el dinero de dicha multa sea para la Institución. El problema no es para menos pues ya están cansados de tanto gastos que se llevan y ni un solo peso se les hacen llegar por tanto servicios que les brindan pudiéndolos evitar los mismo productores. Lo que si debe hacer es el municipio tomar por las riendas esta situación y no solo dejar a oídos sordos sino emprender las acciones reales que permita acabar con esta practica.

En la jugada. El ex acalde de Salvador Alvarado Flavio Sánchez Rivera ni niega a nadie su deseo de ser parte del proceso electoral que se avecina en el 2021, sus deseos son tan grandes que no a medido sus acciones, porque de ser un personaje de cero activismo hoy es una persona que en todo proceso desea participar, sin duda que es en beneficio de los sectores que se reciben los apoyos, como las entregadas en los hospitales y en las comunidades como caretas, cubrebocas, enceres de limpieza y hasta paquetes de carne asada. En los últimos días sus cuentas de facebook se han mantenido muy activa y movidas con un video en donde la proyección de su imagen y personalidad son prioritarias, una especie de campaña adelantada. A ver si no se le quema antes de tiempo el pastelito.