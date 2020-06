Los nombres. Pese a que aún no se llega la fecha de la convocatoria para elegir a los candidatos de cada partido, hay quienes ya tienen muy claro quiénes son los posibles participantes. Según la presidenta del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Bertha Calderón, afirma que uno de los favoritos es Armando “El Iguano” Camacho, pero habrá que preguntarle a él si sigue dispuesto a jugársela por el albiazul, así como también el actual regidor, Gilberto Lugo. Por el partido del Sol Azteca el que salió a flote a apuntarse en la lista fue su propio dirigente, Otoniel González, quien ya ha sido candidato y además es el primero en la lista pluri de regidores, por lo que experiencia en el tema tiene, pero según él, también está interesada la edil Luz Zita Vizcarra y su esposo Francisco Armenta Pérez para la candidatura a la presidencia municipal de Salvador Alvarado por el Partido de la Revolución Demorática (PRD), nombres que han sido parte de la baraja perredista en otras ocasiones. Mientras que al interior del PRI y del PAS no se mueve nada a la luz pública con cara de candidato, porque hay varios que están saltando con la mano estirada y por más acciones de bondad y caridad que hacen con la entrega de despensas, no tienen nada seguro. Con el aplazamiento del arranque del calendario electoral los tiempos en los partidos se mantienen a la espera de cualquier señal de arranque.

La regla. Sobre aviso no hay engaño, como parte de las medidas de prevención y cuidado del agua, el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, hizo el anuncio de emprender supervisión en colonias y comunidades para detectar a las personas que realizan el mal uso del servicio y emprender la aplicación de multas, que van hasta los 7 mil 383 pesos. Esta situación se estableció en base a que el periodo de confinamiento se ha extendido por estos tres meses, lo que lleva a un incremento en el uso de agua en los hogares, y se pretende que sea usada de manera correcta y no se desperdicie.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El trabajo. El director de Ecología del Ayuntamiento de Angostura, Abelino Angulo, ya está desempolvándose y parece que está poniéndose más las pilas con la jornada de arborización que se llevó a cabo ayer en el campo pesquero La Reforma. Estos pasitos deberán convertirse en firmes pasos por la mejora del medio ambiente de las comunidades. Habrá que darle el voto de confianza y esperar a que el tiempo devele los resultados en sus áreas de competencia. Además tiene ante sí uno de los graves problemas que administración tras administración no han podido al menos mitigar: la contaminación del río. Deberá hacer su parte para la protección del entorno natural y la fauna silvestre a un mayor nivel.

Tiempos de cambio. La líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Stasasa), Yuriria Zepeda Corrales, se encuentra a unos días de cerrar su ciclo al frente de los trabajadores, y debido al tema de salud con la pandemia no se ha permitido llegar a un acuerdo con la base para determinar las bases de la convocatoria para tomar en cuenta a las personas que quieran relevarla en el puesto. Se espera que en los próximos días y tomando las condiciones de salud necesarias se reunirá con los sindicalizados para acordar la elección, debido a que el 12 del próximo mes se vence su periodo al frente del Stasasa.