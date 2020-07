No bajar la guardia. Con la apertura de los espacios deportivos el día de ayer en el municipio de Salvador Alvarado el reto sigue siendo no bajar la guardia en la constante labor de prevención que han venido desempeñando las autoridades municipales. Pero en este tema será clave la vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública, al mando de Gerardo Cervantes Mendoza, para que la ciudadanía no se relaje y se eviten aglomeraciones, ya que la presencia de las autoridades debe seguir con el mismo ímpetu y energía que los ha distinguido. Y en este paso de regreso a la nueva normalidad será importante que sea el Departamento de Programas Preventivos, para que la labor de proximidad social esté presente en estos espacios, a los que acuden no solo jóvenes, sino familias enteras y adultos mayores.

Los acomodos. Tranquilos y sin ninguna intención de movimiento hasta que no haya indicación ni ajuste internos se encuentran los militantes del partido de Morena en Salvador Alvarado. No hay que dudar que la fragmentación que prevalece al interior deberá ser una cirugía con mucha atención, debido a que son muchos los liderazgos que se deben de atender, y así como hay liderazgos, hay aspiraciones que se mueven de manera fuerte, como Luz Edith Márquez, Jesús Alfredo Gaxiola, Patricia Dautt Reyes y hasta el propio Ambrocio Chávez Chávez, que por lo pronto solo lo dicen quedito que quieren una candidatura, esperando los ajustes del partido.

Los resultados. Después de la tormenta viene la calma y esto lo saben muy bien los voluntarios de Bomberos Guamúchil, quienes después de vivir un proceso de conflicto interno, hoy se encuentran en una tranquilidad que genera la motivación a la mejora continua, esfuerzo que se ha generado en constante trabajo y sin duda con la coordinación del presidente del Patronato, Felipe de Jesús Valenzuela, quien ha sabido sumar y trabajar junto al alcalde Carlo Mario Ortiz. Estos esfuerzos que se han hecho en los primeros meses de administración del patronato ha generado un crecimiento interno en la búsqueda del crecimiento del personal voluntario, en la capacitación y en el trabajo coordinado que se ve reflejado.

La incógnita. El día de ayer la directora de Turismo de Salvador Alvarado, Herandy Castro Montoya, supervisó algunos hoteles de la ciudad acompañada del titular de la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Luis Alberto Gastélum, con la finalidad de dar el aviso oficial de la reapertura de estos negocios y a su vez para verificar que las medidas de sanidad se estén aplicando de manera correcta. Gracias a esta actividad fue que la funcionaria se dio a ver, pero durante la crisis sanitaria fue de las empleadas del Ayuntamiento que más ausencia tuvo. Pese al esfuerzo de Castro Montoya por mantenerse activa, su trabajo ha sido muy gris y no resalta en ningún sentido. Si bien es cierto que la pandemia ha detenido toda actividad turística, la falta de innovación para la generación de visitas virtuales a través de los portales y la constante promoción de los atractivos del municipio cesaron totalmente en estos meses. Habrá que esperar que el regreso a la “normalidad” sea con una bolsa llena de ideas y actividades que permitan resarcir la calma que se tuvo.