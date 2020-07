El temor. Luego de la propuesta que trae el senador Mario Zamora sobre la importación de camarón de Ecuador, al establecer un convenio comercial con dicho país de Sudamérica, la cual ya se las ha planteado a los productores acuícolas del municipio de Angostura, éstos no están para nada de acuerdo con que se llegue a establecer el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, y es que de concretarse algo así los acuicultores saldrían muy perjudicados, debido a que se trata de un producto que ya se produce aquí y que en el país sudamericano es más barato, por lo que perderían en el tema del precio de comercialización. La postura de ellos es que aprueban que se importe otro producto pero no el camarón, pues sería un duro golpe a la producción acuícola de las granjas angosturenses.

Más de lo mismo. De nueva cuenta la inconformidad de los expolicías mocoritenses que luchan por que se les pague su indemnización se vio reflejada tras la propuesta que les hicieran el pasado miércoles, misma que fue del 40 por ciento de lo que se establezca en la sentencia, por lo que el abogado Enrique Román señaló que es más de lo mismo, por lo tanto no aceptaron, además que asegura que no se les hizo llegar un documento formal con la propuesta vía correo electrónico como, señala, se les había indicado. En las últimas semanas la polémica ha ido creciendo en torno a este tema, incluso abordaron al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, en su visita a Mocorito, pero el mandatario solamente escuchó a los exagentes y a los funcionarios municipales, para pedirles que esperaran la propuesta que les harían este miércoles, misma que a final de cuentas no convenció a nadie y el conflicto quedó igual.

A un paso. Mientras que los negocios no esenciales y hoteles del Pueblo Mágico de Mocorito han reabierto sus puertas, todavía no se estaría dando una reactivación de la actividad turística en este destino, pues según el director de Turismo, José José Norzagaray Parra, sería la próxima semana cuando se reaperture el Parque Alameda, lo que será el punto de partida para la reactivación del turismo, aun así, las autoridades deberán permanecer atentas para evitar cualquier situación que pudiera desequilibrar al municipio en el tema de los contagios por COVID-19, ya que si bien el municipio registra pocos casos activos, no hay que olvidar que al inicio de esta semana se encontraba en verde en el semáforo de COVID, pero volvió a cambiar a amarillo, por lo que las precauciones no estarán de más.

En prevención. “Más vale prevenir que lamentar”, dice un conocido dicho, y esto lo sabe muy bien el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, pues luego de que parte del personal saliera positivo a coronavirus, mismos que ya se reincorporarán de nuevo a trabajar, reforzó las medidas de prevención, ya que hoy más que nunca se está encargando de no bajar la guardia con el tema de la sanitización, el uso de cubrebocas, guantes y las demás medidas, y no es para menos, pues debe extremar medidas para prevenir un contagio o que vuelvan a recaer. Con esto buscan respaldar la salud de los empleados de la institución tanto como de la sociedad que acude a las instalaciones de la paramunicipal.