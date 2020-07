Cambios. Después de la problemática que se generó a raíz de la declaración de la presidenta del Partido Sinaloense (PAS) en Mocorito, Tamara Gil Cháirez, debido a la mala actitud que tenía la coordinadora de fracción en Cabildo, la regidora Dalila Alondra Félix Rodríguez, el partido decidió llevar a cabo algunos cambios y ahora es el edil Julio Medardo Serrano Soto quien coordinará a los regidores del PAS en Cabildo. Claro está que el regidor aseguró que fue debido a la falta de tiempo de Félix Rodríguez y no por los problemas internos tan evidentes que tiene el partido. La moneda está en el aire, y por el momento no se sabe si realmente sea por los problemas internos o por la falta de tiempo como el edil aseguró, lo que sí está confirmado es el cambio que se realizó y que fue ordenado por el líder estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Falta de educación. Como una falta de educación es como el síndico de Pericos, Mocorito, Jesús Enrique Navarro, calificó el hecho de que el presidente municipal Jesús Guillermo Galindo Castro visitara la sindicatura para ver las mejoras que se habían hecho en el sistema de agua potable y no lo invitara a acompañarlo a él y su comitiva. Además el síndico señaló que tiene conocimiento de que esta situación no solamente le ha tocado a él, sino que también a los síndicos de Cerro Agudo y Melchor Ocampo, incluso al regidor Valerio Cervantes, pues asegura que el alcalde ha visitado esas comunidades y sindicaturas para revisar obras y trabajos y no los ha invitado ni avisado que acudirán.

A pensar en grande. Una invitación a buscar la comercialización en grande es lo que les hizo el secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, a los acuicultores del municipio de Angostura, a quienes les puso diversos ejemplos de proyectos exitosos que se han aplicado en otros municipios, pues la situación para los productores acuícolas en Angostura, a pesar de que han tenido un incremento en los últimos tres años, es difícil, ya que como lo mencionaba el senador Mario Zamora, terminan vendiendo el producto en los bordos de sus granjas a precios muy bajos, generalmente teniendo siempre los mismos cinco o seis compradores, sin poder abrir la visión a otros mercados nacionales o internacionales, por lo que la propuesta para ellos fue de trabajar en conjunto para buscar esa apertura comercial que les permita obtener mejores ganancias.

El pendiente. La cruda realidad de muchos estudiantes sinaloenses que egresan de universidades es el desempleo. La falta de oportunidades laborales profesionales está muy marcada en todos los municipios, claro que en algunos más que en otros, pero para muestra está el caso de Salvador Alvarado, donde a cientos de estudiantes que egresan cada año no les queda más que buscar empleo fuera de la ciudad, porque además de la falta de fuentes de empleo, los salarios son bajos en las oportunidades que hay a nivel local, y justamente en este periodo de graduaciones la situación se ha complicado, más para las nuevas generaciones de egresados que ven limitados sus sueños por la pandemia. Para buscar alguna solución a esta problemática el Sistema Estatal del Empleo, que encabeza Arturo Torres Sato, a quien le compete dar muestras de resultados en tiempos de crisis con acciones en todos los municipios y no solo en la capital, habrá de implementar, en conjunto con los gobiernos municipales y el estatal, estrategias para ver de qué manera pueden contribuir en la práctica para sacar a flote a los futuros líderes de Sinaloa.