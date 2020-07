No está de más. Una buena noticia fue anunciada el pasado martes por la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Salvador Alvarado, Gabriela López Iribe, sobre la reanudación de actividades en los 14 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, después de tres meses de permanecer cerrados por la contingencia sanitaria. Sin duda estos Espacios han sido un gran apoyo para las comunidades y su reapertura vendrá a paliar la afectación que atraviesan muchas familias en cuanto a economía familiar. Y sobre todo a los adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, pero es importante señalar que a pesar de las medidas y protocolos que se establecieron, el riesgo sigue latente y se deberá mantener vigilancia constante, porque no está de más prevenir para que la buena acción no resulte contraproducente.

Incertidumbre. En días pasados, con la finalidad de obtener un poco de recursos y con ello hacer o culminar algunas acciones que sin duda alguna beneficiarán a la ciudadanía de algunas comunidades, Cabildo de Angostura aprobó la venta de los carros chatarra del Ayuntamiento. La idea es buena, pero lo lamentable del caso es que desde esa fecha hasta hoy nadie se ha interesado en adquirirlos, por tal razón el tesorero Heriberto Tapia Armenta y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez andan buscando la estrategia adecuada para ofertarlos y por fin darles salida, antes de que se generalicen las lluvias y estas unidades sean criaderos de moscos o posiblemente nido de animales ponzoñosos; aquí otro de los peros es porque la lámina de estos carros se vaya a picar con el agua y se vaya a devaluar más de lo que ya está, de ahí la urgencia de darles salida.

La manifestación va de nuevo. Los productores agrícolas de plano no ganan ninguna, y ante esta situación mañana se manifestarán, debido a que muchos de ellos hace dos meses hicieron la entrega de las cosechas a las bodegas y aún no cuentan con el pago, menos con el apoyo adicional acordado con el Gobierno. El productor Alfredo Castro aseguró que el compromiso hecho era que después de entregada la cosecha en 15 días se recibía el pago, el primer acuerdo no se cumplió, el precio tampoco, por lo que se asegura es puro engaño en lo que los tienen.

El retorno. Este día se reactivarán en la Cárcel Regional del Évora las visitas familiares y conyugales, sin embargo, la directora, María Emma Alcaraz, ha solicitado la paciencia, debido a que se establecerán algunos filtros, en los que no permitirán el pase a personas vulnerables, así como les establecerán algunas entrevistas, con la intención de prevalecer la seguridad en la salud para los internos. Estas acciones se han venido acordando en todo el estado como una medida preventiva, así como la medición correcta de todos los protocolos, que permitan continuar sin ningún caso positivo.