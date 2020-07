El desplazado. El máximo mandatario de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, no podía dejar pasar por alto el evento que los campesinos organizaron para recibir al secretario de Agricultura y Ganadería Estatal, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, porque aquí lo importante no es caer bien, sino verse bien ante la sociedad. Los campesinos se unieron en una sola voz y coreaban el alias de “Güerito”, y se referían nada más y nada menos que a Alfonso Acedo Sánchez, quien es el presidente del Comité Municipal Campesino número 13 de Mocorito, opacando la figura del alcalde, quien al término del evento mejor se retiró al ver la poca atención que los presentes le estaban brindando.

Estrategia de fondo. El municipio de Salvador Alvarado no la tiene fácil para afrontar los problemas financieros que atraviesan con la caída de más del 50 por ciento de sus ingresos y con la afectación que se augura para los municipios al reducirse los apoyos de la federación, por lo que las medidas de austeridad se hacen más apremiantes en la administración municipal y las necesidades básicas no pueden dejar de atenderse, por lo que el tesorero municipal, José René Valenzuela Castro, tiene ante sí el reto abismal de levantar las arcas municipales de esa tremenda caída y aplicar estrategias de fondo y no solo de forma, para que las finanzas municipales no salgan tan golpeadas este año, porque a pesar de que dijo que habían salido con resultados favorables en el último informe de las cuentas públicas, las cifras ya no están cuadrando y habrá que aplicar medidas más estrictas en gastos innecesarios.

Sin manejo de desechos. Una meta más por cumplir se agregó a la lista del Departamento de Obras Públicas en el municipio de Salvador Alvarado gracias a que los habitantes tienen un serio problema con la basura, pues Rigoberto Valle Luque, encargado del área de recolección de basura del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, dijo que ahora más que nada se han percatado que han incrementado los desechos, ya que la mayoría de los comerciantes reabrieron sus puertas, situación que los tiene preocupados, pero ese no es su principal problema, y es que la ciudadanía sigue sin tomar conciencia del manejo correcto de la basura y la tiran en cualquier parte, aun sabiendo del gran daño que le están haciendo al medio ambiente, así como a la imagen del municipio.

La feria. Aun cuando las condiciones de salud en el municipio no están dadas, la directiva de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, encabezada por Miguel Antonio Castro Vázquez, ya analiza la posibilidad de organizar la Expo Feria Canaco, la cual en los años anteriores no se ha realizado. La propuesta solo ronda en ideas, debido a que no se ha acordado fecha y procedimiento de cómo realizarse, porque se genera expectativa que pudiera moverse para el próximo año, sin embargo, la moneda se mantiene en el aire para cuando la pandemia por el COVID-19 lo permita.