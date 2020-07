La respuesta. Clara y directa fue la respuesta de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Stasasa), Yuriria Zepeda Corrales, al Gobierno que preside Carlo Mario Ortiz Sánchez. La líder, a días de culminar su periodo al frente del Stasasa, el cual finaliza hoy, emitió un comunicado donde señala que por primera vez en más de 20 años se les niega una prestación, la cual consiste en el pago de una quincena que les corresponde por derecho con motivo del aniversario del Sindicato, y prácticamente desmiente todas las declaraciones que hizo el alcalde y le pregunta directamente qué está pasando con ese recurso que ya se encuentra presupuestado. La aparente buena comunicación que existía entre ambos al parecer no era tan buena, porque la líder afirmó que el alcalde no les solicitó ninguna prórroga para el cumplimiento de dicho pago. Zepeda Corrales cerró su periodo de esta manera, y al parecer las cosas no quedarán en lo mediático, sino que ya podrían tomar su rumbo por la vía jurídica.

Amigos y rivales. Qué cosas tiene la vida. En la presidencia de Salvador Alvarado se corre muy fuerte el rumor de que Julio Gaxiola López quiere ser el líder del Stasasa y relevar en el puesto a Yuriria Zepeda Corrales, pero resulta que a Karim Salazar también le late el corazón por dicho puesto, incluso hasta Arol Armendáriz podría entrar al quite en los pretensos. Lo que es un hecho es que Julio y Karim han compartido una amistad con muchos triunfos y alegrías juntos, esto porque ambos son futbolistas y jugaban en el mismo equipo, pero hoy las cosas han cambiado y podrían ser rivales.

Se acerca la guillotina. Como resultado de los recortes presupuestales que el Gobierno Federal hizo, en los municipios las autoridades locales también deben hacer sus ajustes para adaptarse a las nuevas condiciones, por lo que en el caso de Mocorito se dice que habrá ‘guillotinazo’, aunque se desconoce el número de empleados que dejarán de laborar en el Ayuntamiento. La oficial mayor Ylsa Espinoza señala que, desde su punto de vista, sería mejor una reducción de sueldos, pues todos requieren ahorita de un ingreso, pero cabe mencionar que, desafortunadamente, habrá varios afectados entre los 248 empleados de confianza que se tienen actualmente.

Siempre no. Hace algunos días Héctor Guadalupe Prado Ibarra, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), aseguraba que el servicio ya no tenía fallas en prácticamente ninguna comunidad a excepción de Los Mazates, tanto de los López como de los Sánchez, pero para sorpresa del funcionario, los vecinos de la sindicatura de Cerro Agudo se quejaron públicamente de la calidad del vital líquido que les estaba llegando. Ante esta situación, señalaron directamente al gerente de la JMAPAM porque no se ha podido solucionar este problema.