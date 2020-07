Guerra fría. Primero se molesta el área de recolección de basura de Salvador Alvarado porque la ciudadanía no toma conciencia y deja la basura con días anteriores provocando que se riegue por todos lados, pero ahora que los alvaradenses acatan las indicaciones son los trabajadores del Ayuntamiento quienes no cumple con su parte ya que desde el día viernes no han tenido la disposición de pasar por algunas colonias del municipio como en la 5 de febrero, Los Ángeles, la Militar, en los Mautos, Lomas del Valle, Niños Héroes, 15 de Julio, y se rumona que esto es debido a falta del pago de una quincena regalada de parte del Ayuntamiento al personal sindicalizado de este municipio, con motivo del día del sindicalizado, acción que molestó a la líder sindical Yuriria Zepeda, emplazando a huelga al municipio para esta día lunes 13 de julio, pero parece ser que sus empleados se le adelantaron con unos días.

El reto. El mismo problema de cada año ya se hizo presente con la primera lluvia fuerte, se taparon algunas alcantarillas de Salvador Alvarado por la cantidad de basura que se acumuló. Lo que ameritó la intervención del personal de Protección Civil hoy llamada Dirección Integral de Riesgos que por más que se han realizado campañas de concientización con la población a no tirar basura para prevenir afectaciones, la sociedad está respondiendo poco al llamado. Por lo que la coordinadora de Ecología municipal, Karina Camacho, tiene un gran reto y habrá que echar mano del programa Guamúchil Limpio para que no solo se intensifique la difusión sobre este tema. Si no se busquen alternativas para lograr la participación del ciudadano y se eviten problemas mayores en las próximas lluvias. Porque lo que se presentó hace días solo es una muestra de la ardua labor que le espera al municipio para prevenir inundaciones en vialidades y colonias.

El comparativo. Como no van a recibir en Mocorito el primer distintivo por cumplir con todos los requerimientos de sanidad en todos los lugares de hospedaje del municipio si el director de Turismo del Pueblo Mágico si hace su chamba a diferencia de la directora de Salvador Alvarado, Herandy Castro Montoya quien no cuenta con el don de la iniciativa, ni la creatividad para realizan eventos que detonen la economía a través del turismo o ya mínimo si no hay grandes ganancias lograr un buen recuerdo de Guamúchil en los visitantes y turistas que arriban de vez en cuando a la tierra de Pedro Infante como a Castro Montoya le gusta decir.

Y siguen. Molestos con la autoridad. Ciudadanos de la sindicatura de Pericos rechazan al alcalde del municipio, Jesús Guillermo Galindo Castro, hasta el grado de querer convertir a Pericos en un municipio y deslindarse de la cabecera y de su autoridad, un muy reconocido habitante de la sindicatura, Rafael López, afirmó que la bomba de agua que Galindo Castro tanto presumió en redes sociales, y que según él ya estaba en condiciones, no sirve para nada y es nada más y nada menos porque no cuenta con el contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ésta no es la primera vez que sucede eso porque unos días atrás el síndico, Jesús Enrique Navarro, también arremetió en contra del mandatario municipal debido a que no lo tomó en cuanta para el evento que realizó en esta misma obra de la bomba que, se supone, le brindaría agua a la sindicatura, cosa que al parecer no fue así.