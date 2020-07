Entre el basurero. Entre la basura es como están pasando los días los habitantes del campo pesquero La Reforma, en el municipio de Angostura. Tristemente este servicio solo lo pueden obtener una o dos veces al mes, mientras las esquinas de la comunidad lucen repletas de desechos. Ante el rechazo de los ciudadanos, quienes aseguran que las autoridades se quejan y lamentan de los tiraderos clandestinos que existen en cada comunidad, sin embargo, en este tema es poco lo que se puede hacer debido a que el personal en el área es insuficiente, mientras a diario se genera una gran cantidad de basura. Y es aquí donde se debe de ver el trabajo que realiza el síndico Emiliano Montoya Pérez, quien además de sus gestiones, se vea que hay una solución para este problema, que tiene a los habitantes de La Reforma preocupados por su higiene y salud.

El arreglo. Luego que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Stasasa) había emplazado a huelga, el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez logró concretar una reunión con la líder, Yuriria Zepeda, con quien acordó una prórroga al pago de una prestación que se establece en el Contrato Colectivo de Trabajo, que consiste en el pago de una quincena extra por el Día del Sindicato. Ante la baja de participaciones federales y la poca captación de los impuestos municipales, la autoridad acordaba un plazo para el pago, mismo que al inicio la parte sindical se negaba a brindar, pero en este encuentro acordaron darle una semana más de prórroga, y será el próximo lunes cuando determinen negociar la propuesta que les tiene el municipio.

La moneda al aire. Tras permanecer tres meses detenido el proceso de renovación de la dirigencia del Módulo de Riego 74-1, de manera oficial se puso en marcha el día de ayer y se abrió de nueva cuenta el proceso de campaña y de ajustes, debido a que el actual líder de los agricultores en conjunto con los aspirantes acordaron que el domingo 26 del presente mes estarán realizando el proceso de renovación. Las condiciones son claras y se ajustarán a las medidas sanitarias fijadas por el Sector Salud, por lo que aquel socio que quiera ejercer el voto y no cuente con el cubrebocas no podrá accesar, así tenga el derecho.

El clamor. Con notable desesperación y hartazgo se unieron en una sola voz los miembros de dos colegios de abogados de Guamúchil, durante la segunda manifestación realizada el día de ayer en las afueras de las instalaciones de la Unidad Administrativa. El clamor de los defensores de la justicia no ha tenido eco, y ya pasaron cuatro meses sobreviviendo al cierre de los juzgados, por lo que pidieron a las autoridades competentes que no los sigan engañando con nuevas fechas de reapertura, ya que se acerca el 17 de julio y temen que no se cumpla la reapertura, porque se atraviesan las vacaciones del personal que labora en los espacios de administración de justicia. El grito de auxilio debería de ser escuchado por el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, porque la parálisis jurisdiccional no solo afecta al gremio de abogados litigantes, sino al ciudadano, por la cantidad de sentencias detenidas e investigaciones pospuestas.