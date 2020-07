La preocupación. Dicen que la unión hace la fuerza, pero la ciudadanía alvaradense parece no aplicarse a este conocido dicho, pues Juan Carlos Camacho Rojo, director del Instituto Municipal del Deporte en Salvador Alvarado, asegura que desde la reapertura de los parques y los demás espacios han batallado con las personas adultas y jóvenes que asisten a jugar futbol, pues por más que se les quiere retirar para que sigan con las recomendaciones, éstos hacen caso omiso, y se le está tornando una situación difícil el poder hacerlos comprender y que obedezcan, y no es para menos que estén preocupados, pues lo único que se busca es evitar un riesgo de contagio y que se vuelvan a cerrar estos espacios de actividad.

Cruda realidad. Con la nueva normalidad los contagios y decesos por COVID-19 siguen registrándose en el reporte diario de la Secretaría de Salud. En el caso de Salvador Alvarado, por más que las autoridades sanitarias y gubernamentales han implementado medidas preventivas y acciones enfocadas al combate del virus, el municipio sigue apareciendo varios días por semana en el reporte de la SSA. Pareciera que ya no hay dato que alarme a la población, porque recientemente el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, confirmó que es posible que una persona padezca del contagio del COVID-19 y del dengue pero que no se han presentado casos en la región. Lo que sí es preocupante es la prevalencia del dengue con la llegada de las lluvias, y aunque el índice es bajo, la realidad es que la Jurisdicción tiene ante sí la posibilidad de que se disparen los casos ante el relajamiento social, y esto vendría a complicar aún más la cobertura en salud, por la limitación de servicios que existe ante la pandemia.

En organización. La administración de Cruz Roja, que encabeza desde hace ya casi una década el presidente del Patronato, Jorge Luis Cervantes Contreras, y quien tiene el apoyo de la administradora del recurso, Rosa Isela Parra Soto, para hacer funcionar esta benemérita institución, se encuentran apretados de manos, debido a que la situación financiera empieza a complicarse. Sin haber realizado la colecta y con pocas condiciones financieras, hace que el esfuerzo por brindar atención y servicios sea más costoso, debido a que el uso de implementos ante pacientes COVID-19 les ha generado un gasto que no se tenía contemplado. Situación que deberá ser atendida y establecer medidas y acciones para que no se caiga en una crisis que los obligue a limitar el servicio.

El jaloneo. Los dimes y diretes regresan al Módulo de Riego 74-1 de Angostura, esto ante la reactivación del proceso de renovación de Consejo Administrativo, y es que los integrantes de la Planilla Roja, que encabeza Alfredo Castro Escalante, no están del todo de acuerdo con la decisión, pues aseguran que todavía no hay condiciones sanitarias para ello, además que algunos de sus compañeros, incluyendo al propio candidato, no están del todo bien de salud, al dar positivo a COVID-19, y por lo tal, para evitar contagios, no podrán hacer la campaña como es debido, pues la elección será el próximo día 26. Castro Escalante asegura que su adversario, Andrés Urías, apoyado por los grupos del poder está sacando provecho de la situación, pero en realidad serán los usuarios quienes al final de cuentas decidan el destino que tendrá el módulo en los años venideros.