Le quedó a deber. Un señalamiento directo al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, hizo la regidora Laura Patricia Dautt Reyes, al manifestar que el directivo le quedó a deber, ya que se le informó que solamente un proveedor es un interesado en el proyecto de las luminarias. La regidora expresó su inconformidad en la sesión de Cabildo realizada el día de ayer, donde dijo abiertamente que no creía que un solo proveedor haya sido el interesado para llevar a cabo una obra de cerca de 12 millones de pesos. “Me quedó a deber el arquitecto Mata”, le dijo directamente al alcalde, quien respondió que solicitará el expediente, porque no tenía el dato exacto en ese momento para checar esa situación. Pero su inconformidad no quedó ahí, al señalar que hay cosas mucho más importantes donde se debió de usar ese recurso, pero que al final de cuentas es bien recibido el apoyo de parte del Gobierno del Estado.

La observación. El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Angostura, José Luis Beltrán Astorga, asegura que el refrán que dice “El buen juez por su casa empieza” le valió un tostón a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y al propio gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quienes claramente violaron la medida de la sana distancia y de no aglomeraciones, esto cuando el mandatario sinaloense visitó el municipio para entregar obras en la cabecera, Costa Azul y La Reforma. El edil expresa que la contingencia todavía no termina y desafortunadamente no predicaron con el ejemplo, y lo peor del caso es que nadie dijo nada, pero si algún comercio llega a tener parte de esta aglomeración de personas, luego luego van y le llaman la atención, en el mejor de los casos, si no es que lo sancionan con el cierre del establecimiento.

De regreso. Tras vencer el contagio por COVID y recuperarse de las secuelas que le dejó esta enfermedad, la mañana de ayer se reintegró el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, quien permaneció por varios días confinado a su casa con la finalidad de recuperarse. Aun cuando dijo que regresó con un problema de salud en vista, aseguró que las condiciones para ejercer su trabajo no le interrumpirán para mantenerse vigilante y activo en bien de los ciudadanos. Este regreso, que fue marcado por la bienvenida y las buenas vibras de los demás funcionarios, fue establecido como un llamado a la prevención y al cuidado de estos contagios.

El beneficio. Ahora así a fortalecer la seguridad con las 40 nuevas patrullas que el Gobierno del Estado, a cargo de Quirino Ordaz Coppel, entregó a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, con las que se mejorará la calidad en la atención hacia los ciudadanos y se podrá hacerle frente a la delincuencia. Ojalá que estos beneficios se extiendan a más corporaciones de Seguridad Pública, principalmente a las municipales, porque hay quienes nomás les toca mirar cómo llegan nuevas patrullas. Y tal es el caso de la comunidad de Chinitos, en el municipio de Angostura, quienes desde hace meses tienen una para hacer rondines y nada más.