Mano dura. La que está buscando por cielo, mar y tierra que los habitantes sean conscientes para mejorar el municipio es la encargada de Ecología del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Karina Camacho Mejía, pues el pasado miércoles los regidores aprobaron la modificación de dos de los reglamentos de Ecología, y uno de ellos fue el reforzar el punto de la quema de soca, pues la funcionaria municipal dijo que a quienes quemen se les sancionará con una fuerte multa, que oscila de los 20 a 20 mil salarios mínimos, para ver si así toman conciencia y les queda claro que está prohibida esta acción de quema de productos que deriven de actividad primaria, como basura, residuos, y eso no es todo, pues hasta varios años en la cárcel se pueden llevar, y no es para menos, pues ya es tiempo de que la ciudadanía alvaradense cumpla por sus malas acciones, así que quien no cumpla tendrá que pagar.

Ejemplo y reto. Una histórica noticia se dio a conocer el día de ayer de parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Angostura, que preside el comandante Sergio Lagunes, al informar sobre el primer arresto de la temporada por quemar soca en un terreno agrícola en el municipio angosturense. Esto representa un importante resultado, porque las quemas de soca son muy evidentes y están imparables, a pesar de las acciones y esfuerzos de parte de las autoridades municipales y las incontables reuniones para tratar el tema de la quema de soca. Este logro representa un referente en la región del Évora y se coloca como el primer municipio en realizar un arresto. Este ejemplo para el resto de los municipios también conlleva un gran reto para seguir con la aplicación de la ley, y que las detenciones no se queden en lo mediático, sino que continúen y tengan un impacto tal, que los infractores la piensen dos veces antes de incurrir en estas malas prácticas.

Que le esculquen. El diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela luego luego mostró las manos y pidió que le esculquen, tras la declaración que hiciera el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta, en la que dijo que de las cuentas públicas del 2018 las de Angostura eran las más irregulares. Y es que en su defensa asegura que nunca ha tomado algo que no sea suyo y lo poco que tiene lo usa en apoyo a la gente que está desamparada. No hay que negar que si algo ha caracterizado al popular “Chenel”, es que durante los tres periodos administrativos que ha estado al frente en Angostura, la ASE y la mala administración de la cuenta pública es un factor común.

Sin acción. En las áreas de la Juventud en los municipios de la región del Évora pareciera que poco se generan acciones, tras la detención de las actividades por el tema de la pandemia los resultados son muy pocos. Y esto se revela en que incluso algunas oficinas, como la de Salvador Alvarado, que dirige Juan Carlos Vega Lugo, permanecen empolvadas. En este rubro queda mucho a deber la autoridad municipal, por lo que deberá aprovechar este tiempo para desarrollar estrategias que permitan el rescate a los programas y acciones en beneficio de este sector.