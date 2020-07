El edil incómodo. Debido a su destitución como presidente de la comisión de Hacienda en el Cabildo del Ayuntamiento de Mocorito, el regidor Valerio Cervantes Gastélum indicó que dicha acción se debió a que en estos momentos lo consideran ‘incómodo’ para el Cabildo tras haberse negado a firmar unos documentos referentes a gastos en alumbrado público y combustible que, asegura, presentaban irregularidades, mientras que el edil Eduardo Robles Sánchez señalaba que al no firmar esos documentos, Cervantes Gastélum incurría en una falta grave como presidente de la comisión de Hacienda, de la que al final sigue formando parte a pesar de no presidirla, pues asegura que su trabajo no es aplaudirle a la autoridad, sino velar por los intereses del pueblo.

Sorpresa. La contienda electoral por la presidencia del Módulo de Riego 74-1 de Angostura estaba emocionante, pero lamentablemente ayer por la mañana uno de los dos candidatos dobló las manos, y ese fue Alfredo Castro Escalante, al aceptar de última hora la planilla de unidad. El productor argumenta que esto fue para no fracturar al organismo ni que haya discordia entre los usuarios, además que fue para proteger su salud, porque la contingencia no ha pasado. Válido o no en estos momentos, Andrés Urías, quien contaba con el respaldo total del grupo del poder, los del dinero, es el virtual ganador y a final de cuentas logra su objetivo. Se dice que trabajarán juntos Andrés y Alfredo, quien negoció para ocupar la gerencia del módulo, puesto que en verdad no se sabe cuánto tiempo lo vaya a ocupar, pues podrían haber cosas turbias más adelante.

La lucha. Con documentos en mano, el abogado defensor de los expolicías de Mocorito, Enrique Román Gastélum, declaró que el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro no ha realizado ninguna gestión ante el Gobierno del Estado para intentar pagarle al personal despedido que pertenecía al cuerpo de Seguridad Pública en el Pueblo Mágico. Además señaló fuertemente al abogado encargado de defender al Ayuntamiento de no hacer su trabajo, pues señaló que “el abogado está durmiendo en sus laureles”, y no solo eso, sino que también dijo que Jaime Enrique Angulo López, tesorero municipal, solamente le saca la vuelta al tema y no da la cara para dar una contrapropuesta.

Directoras calladas. Ha quedado claro que hay un silencio en los institutos municipales de las mujeres de la región del Évora respecto al tremendo recorte presupuestal que aplicó el Gobierno Federal al Instituto Nacional de las Mujeres. Por mencionar un ejemplo, ninguna de las tres directoras de los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, Celina Félix Menchaca, Guadalupe Payán y Míriam Castro, respectivamente, han hecho un pronunciamiento público al respecto ni han alzado su voz, ya que esta reducción del presupuesto a nivel nacional podría afectar aún más la capacidad operativa de los institutos, porque el recorte aplicará a gastos administrativos, pero lo más preocupante es que afecta al desarrollo de políticas públicas de igualdad y para la lucha contra la violencia de género. En especial, los municipios dependen de este ingreso para llevar a cabo actividades de impacto y, aunque el llamado de las autoridades federales es “hacer más con menos”, la realidad es que ante el aumento de los casos por violencia durante la pandemia, se torna más complicado afrontar las problemáticas con recortes al presupuesto.