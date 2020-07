La lección. Las autoridades de Salvador Alvarado ya están preparadas para llevar a cabo la primera sesión del Consejo Operativo de Protección Civil, la próxima semana. Esta reunión es muy importante porque establece la coordinación con los cuerpos de seguridad y de auxilio para actuar con mayor prontitud y comunicación ante cualquier emergencia ocasionada por fenómenos meteorológicos. La administración que preside Carlos Mario Ortiz Sánchez lo tiene muy claro porque aprendió la lección ante la temporada de lluvias del 2018, que dejó en este municipio cientos de damnificados y una decena de colonias inundadas. Y ante la prevalencia de contagios por el Covid-19, las acciones de prevención se tornan aún más apremiantes. Pero todo dependerá de la capacidad de coordinación y el compromiso de cada uno de los integrantes del Consejo de Protección Civil.

La preocupación. Manuel Beltrán Urías, gerente de La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) anda que no se la acaba, pues por todos lados le llueven reclamos de los habitantes molestos por los malos olores por brotes de las aguas negras, y por más esfuerzo que hace en solucionar las demandas no las logra para cuando de inmediato surgen otras, pareciera que no tienen fin. Un caso de ello es en la colonia 5 de Febrero, que piden a gritos que se les dé una solución definitiva porque no hace ni mucho al gerente le dio por atender el llamado que le hacían los habitantes de la colonia y la situación sigue en las mismas y ahora es más preocupante porque ya está encima el tiempo de lluvias y son muchas las infecciones que pueden generar.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La penalización. Funcionarios de la administración de José Eleno Quiñónez siguen dando de qué hablar, tanto que la síndico procuradora Cristina Mápula Lares, señaló a Manuel Sauceda, quien trabajó en el área del impuesto predial urbano, quien deberá pagar más de 60 mil pesos debido a que existen algunos recibos cancelados, que se volvieron a cobrar. Mápula Lares dijo que estos recibos son del IPU del año 2013 al 2016, salieron a la luz por la investigación que la síndico procuradora de Mocorito realizó con el fin de llegar a una solución, pero la duda está en si realmente este pago se efectuará o solo quedará como un trámite más.

En popa. Con todas las medidas de seguridad y filtros sanitarios Surutato y toda la belleza serrana del municipio de Badiraguato abrieron este fin de semana la actividad turística. La coordinación de los trabajos fueron muy supervisados por la directora de Turismo, Luz Verónica Avilés, quien no se detuvo el fin de semana debido a la gran afluencia, para controlar y coordinar a los visitantes. Ha sido tanto la intención de disfrutar de este periodo en la zona serrana, que ya se tiene un buen avance en la contratación de las cabañas.