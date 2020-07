Ni cómo negarlo. Primero este medio publicó que funcionarios del Ayuntamiento de Mocorito manejan la caja chica del municipio a manos llenas, debido a que el recurso que estaba destinado para el dinerario eran sumas grandes, luego el alcalde Guillermo “Memito” Galindo salió a decir que no había gastos excesivos, e incluso aclaró que como medida preventiva se acordó quitarle la caja chica a algunos funcionarios, entre los que se encuentran el director de Obras Públicas, Héctor Prado, al coordinador de sindicaturas de Pericos, Filegonio Méndez Vital, la directora de Desarrollo Social, Iraís Parra, y al secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, quienes tenían hasta el día 13 del mes para cerrar y entregar los recursos y facturas de comprobación de la caja chica. Pero resulta que el mismísimo secretario del Ayuntamiento nomás no ha cumplido, y es que el señor asegura que porque no ha terminado de gastársela y que además de ahí compra la medicina para su enfermedad, lo que revela el manejo público del recurso dinerario destinado en este departamento.

En reencuentro. Hace un par de días el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, posteó una imagen en sus redes sociales donde se le puede ver acompañado de dos funcionarios, por un lado, al actual tesorero, Jaime Angulo, y del otro lado al presidente de la CNOP, José Alfredo López Castro, mejor conocido como “Alfredín”, quien en las elecciones anteriores resultó enemistado de Galindo Castro y ahora se les puede ver muy contentos a través de una fotografía que tiene como leyenda “Gran reencuentro”. ¿Qué mensaje da el presidente con esa imagen ahora que se acerca el año electoral, será que ya hicieron las paces definitivamente o es mera estrategia para fortalecer al futuro precandidato, Jaime Angulo, ya que “Alfredín” es bien visto por los mocoritenses, y buscan así recuperar lo que perdieron con la fractura que se dio entre el alcalde y el actual secretario del Ayuntamiento, Noé Contreras Avendaño?

Negociando. Lo que empezó un conflicto por la solicitud de plazo para el pago de la compensación por un apoyo al personal sindicalizado que se encuentra plasmado en el Contrato Colectivo de Trabajo, concluyó a favor del personal del Stasasa y hasta con pilón, cómo de que no. La secretaria general del Stasasa, Yuriria Zepeda, primero se inconformó debido a que el presidente municipal Carlo Mario Ortiz no hizo el pago de esta compensación en el tiempo estipulado, por lo que emplazó a huelga al municipio, sin embargo, al ver que las condiciones no le permitían la huelga hizo la solicitud de un considerable incremento de sueldo, por lo que se acordó que ayer se entregaría la propuesta por parte del municipio. Después de una reunión intensa, que se prolongó por un par de horas, el municipio otorgó además de lo solicitado, que es el pago de la compensación, un incremento salarial del 1 %.

La justificación. Algunos ediles del municipio de Mocorito aseguran que en estos momentos la prioridad es resguardarse y evitar salir lo más que se pueda y por este motivo es que no han acudido a diferentes eventos que el alcalde ha programado. Eduardo Robles, regidor del Pueblo Mágico, comentó que la pandemia los ha orillado a mantenerse al pendiente y enterados de lo que pasa en el municipio pero cuidando cada quien su salud. Por su parte, Valerio Cervantes, edil de Mocorito, dijo que por el tema del COVID-19 es que no han acudido a eventos acompañando al presidente municipal a excepción de los que se hacen al aire libre, por eso se le ve solo o con algún funcionario realizando actos o supervisión de obras.