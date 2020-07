Contradicciones. Mientras que el gobierno que encabeza Guillermo Galindo Castro asegura tener en condiciones los arroyos y drenes del municipio de Mocorito, el síndico de Cerro Agudo, Víctor Favela, arremete en contra de la autoridad municipal por la negativa de prestarle las herramientas necesarias para el desazolve del arroyo de esa sindicatura. Incluso en redes sociales posteó una imagen del proyecto, en donde especifica las medidas que se deben tomar en estos lugares que representan riesgos para los cerroagudenses y más en estos tiempos de lluvias. El síndico aseguró que el inició la solicitud de la maquinaria al Ayuntamiento y hasta el día 21 de julio aún no disponía de ella, por lo tanto, detalló que no se ha trabajado en los arroyos.

La solidaridad. Para que no se diga que no se cumple ni se ayuda, a principios de la pandemia, cuando un grupo de músicos de la región en inconformidad por el cierre de actividades no esenciales, principalmente la organización de fiestas, las cuales les afectaba de manera directa porque se paralizaba por completo la actividad que les permite llevar el sustento a sus familias, el diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela dijo que pondría una camioneta Bronco, modelo ya viejita, para realizar un sorteo, para que los músicos vendieran el boletaje, se hicieran del recurso y él pondría el premio. Durante todo este periodo corrió la venta y a principios de la semana se hizo oficial la entrega del premio al ganador, lo que marcó una pauta al tipo de solidaridad que quiere inculcar el diputado con la gente de Guamúchil.

El reto. En Salvador Alvarado se les cumplió a los habitantes de la Ciénega de Casal el proyecto de arborización que embellecerá el acceso a la comunidad. Serán miles de árboles regionales que formarán un colorido corredor para recibir a los visitantes en una extensión de cerca de 15 kilómetros. Esta importante obra, a la que “ninguna administración le había entrado”, trae consigo el reto de mantenerlos en buen estado y lograr que la comunidad sea parte de que se logren. Y como lo señaló el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, es una semilla que han sembrado, porque prácticamente a su presente administración no le tocará ver concluido el proyecto y dependerá de todos, pero en el presente inmediato es un gran reto para la coordinadora de Ecología, Karina Camacho, el darle seguimiento y seguir promoviendo la arborización en el municipio.

Desconfianza. Pese a que los números de contagios de COVID-19 van a la baja, según las estadísticas de la Secretaría de Salud, en Angostura las autoridades que encabeza la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y la Dirección de Salud Municipal, que dirige Ismael Angulo Meza, no se confían y siguen sanitizando diferentes espacios, pero los que no están muy convencidos con los resultados positivos que pudiera arrojar esta acción son los ciudadanos de Chinitos, ya que comentan que en una reunión se les rumoró que todo formaba parte de una psicología mental, que igual podía ser agua lo que rociaban y la gente iba a creer que ya todo estaba desinfectado. Muchos ciudadanos de Chinitos no están convencidos de la manera del cómo las autoridades municipales de Angostura están enfrentando esta pandemia.