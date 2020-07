Sin dormírsele. Reza un dicho: “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, y el que no ha dejado que se lo lleve con el tema del COVID-19 es el presidente del Comité Municipal del PRI en Salvador Alvarado, Marco Antonio López González, quien con todas las medidas necesarias se encuentra realizando recorridos por todas las colonias y comunidades del municipio para renovar los 149 seccionales. La meta es estar muy organizados para cuando el proceso electoral los alcance, así que junto con la secretaria del comité, Macaria Osuna, hace las tomas de protesta a quienes estarán trabajando arduamente territorialmente para posicionar al partido y en el momento en que los tiempos electorales les permitan, al candidato.

A contracorriente. Por si no fuera poco con el trabajo que tienen en el Departamento de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, generado por la pandemia, departamento que preside Fausto Favela, ahora tienen ante sí la labor de limpieza y aseo de alcantarillas de Guamúchil, porque es demasiada la basura que se acumula y tapa el cauce del agua, por lo que de nuevo se envió al personal de Aseo y Limpia a retirar los desechos que obstruyen las alcantarillas del drenaje pluvial, pero sin duda es una tarea titánica el mantener las alcantarillas libres de basura, porque por más que las autoridades municipales han promovido campañas de conscientización sobre la importancia de prevenir inundaciones y no tirar basura, la problemática sigue presente cada año. Es evidente que en este tema están a contracorriente, y parece que no quedará más que seguir implementando una estrategia paliativa porque no hay estrategia que valga, ya que más tardan en limpiar, que en ensuciarse de nuevo las alcantarillas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

De mucha ayuda. Muchos milagros del cielo son los que esperan con ansias los productores para la actividad agrícola, pues hasta se encuentran rezándole a sus santitos milagrosos para que se presenten más lluvias, debido a que son de gran ayuda tanto para ellos como para los cultivos, pues según Samuel López Angulo, presidente del Módulo de Riego 74-2, dice que así tienen la certeza de tener suficiente agua para asegurar los cultivos, por lo que está con la esperanza de que sean lluvias abundantes, para que se llene la presa y así empiecen los productores a sembrar sorgo, zacates y ajonjolí sin tener dificultad alguna.

Poco trabajo. Ciudadanos se quejan del mal servicio de drenaje en el Infonavit Chutamonas de esta ciudad de Guamúchil, cosa que debería atender el director de Obras Públicas, Hugo Soto Mata, debido a que este problema surgió desde que la calle principal de la colonia se pavimentó y eso fue hace más de un año, tiempo en el que ya ocupaba ese puesto, y tiene como responsabilidad supervisar dicha obra. Tristemente el trabajo de este funcionario no ha sido el mejor en esta administración y deja mucho qué desear, porque cuando no es problema de alumbrado, es problema de drenaje, que si bien no los provoca el director de Obras Públicas, es su responsabilidad dar respuesta a la población que requiere que mejoren los servicios y estar pendiente y trabajando de manera constante en las necesidades que surgen en su área.