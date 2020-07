Igualitos. El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en su visita a Salvador Alvarado declaró que este municipio tiene mucha similitud con el puerto mazatleco, solo que al parecer le faltó la playa, el malecón, los grandes hoteles y las grandes plazas comerciales, pero fuera de eso, los municipios son como dos gotas de agua. Aparece la duda si realmente el alcalde mazatleco visitaría tierras guamuchilenses solo para dar a conocer sus estrategias para reactivar el turismo y no para irse dando a conocer en los diferentes municipios del estado de Sinaloa, ya que, cabe recordar, él mismo confirmó que sí tiene aspiraciones a la gubernatura.

En preparación. En Angostura la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez está convencida de que la recién creada Policía Ambiental va a marcar un precedente en la región del Évora, por lo que está buscando asesorarse por todos los medios para fortalecer el grupo especializado. Muestra de ello es que recientemente sostuvo una videoconferencia con un director del área ambiental del municipio de Escobedo, del estado de Nuevo León, Rolando Ríos. La alcaldesa comunicó a través de sus redes sociales la noticia y, aunque no recibió puras “rosas” de parte de los ciudadanos, manifestó que el objetivo es atender los temas relacionados a la nueva Policía Ambiental y que se tomarán propuestas acordes a las necesidades del municipio, pero quien guste aportar ideas y conocimientos, están abiertos como gobierno. Sin duda, la preparación constante es importante para que las buenas nuevas que suelen presentar los alcaldes no se queden en anuncios, sino que se note el compromiso.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Desespero. Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, reconoce que el Sector Salud no puede solo con la contingencia y, aunque el semáforo está en color naranja, existe la posibilidad de que las cosas se vuelvan a complicar, esto porque la ciudadanía no está acatando las recomendaciones. Es por ello que Velazco Zayas, en un grito desesperado, le pide a los diferentes sectores productivos que exijan que las personas cumplan con las medidas de prevención, dado a que se está viendo un relajamiento muy fuerte en diferentes establecimientos comerciales. Hay que reconocer que la situación económica está mal y todos buscan la manera de salir adelante en el día a día y, a estas alturas de la contingencia, la ciudadanía lamentablemente se está haciendo a la idea de que se enferme el que se tenga que enfermar, cuando no debería de ser así, sino cuidarnos todos en todo momento, pero la realidad es que ya no aguantan la situación.

Clima de incertidumbre. Mientras algunos productores se han animado a sembrar tras las precipitaciones que se han registrado en la región del Évora, en la zona del valle la situación permanece en un clima de incertidumbre, pues de acuerdo con el líder de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras, los productores no saben qué van a sembrar este ciclo, pues los insumos están muy caros y buscan que los cultivos que establezcan les sean redituables, pues no tienen recursos para el diésel de la maquinaria, y si piensan en maíz, es muy caro.