La lucha. Los que se dicen listos y preparados para el relevo de la dirigencia sindical son los integrantes de Convergencia 53, y es que asegura uno de sus miembros, el profesor Rafael Gastélum Román, que más del 80 por ciento de los maestros que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE 53) no están representados por la actual dirigencia. Reconoció que aunque se encuentran muy callados con el tema del proceso de elección, están preparados para la democratización y la renovación. Ya es momento de acabar con el cacicazgo que ha perpetuado por más de 25 años en el magisterio sinaloense. Sin embargo, el profesor Rafael Gastélum aseguró que la base magisterial está expresándose y luchando contra un régimen que beneficia a unos cuantos.

Mal y de malas. El recorte presupuestal de las participaciones federales seguro también le asestará un fuerte golpe a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, ya que por lo general opera con números rojos y ocupa el auxilio del Ayuntamiento para salir adelante, pero al haber menos recursos seguro no tendrá el apoyo esperado y el mundo se le vendrá encima, es por ello que Ricardo Angulo García, gerente de la paramunicipal, anda desesperado y tratando de conscientizar a la ciudadanía para que pague su recibo y todos los rezagos que tenga, pues también arrastra una deuda con la CFE de más de 1 millón de pesos, que si no la cubre una vez que se le termine el convenio le cortarán el servicio de energía no solo en las oficinas, como ya sucedió, sino también en los suministros de todos los pozos distribuidores del vital líquido. ¿Y ahora quién podrá ayudarlo?

Entre la denuncia y la desconfianza. Con el registro de 32 reportes de robo de vehículo en la región del Évora que contabiliza la Fiscalía General del Estado de Sinaloa hasta el día 12 de julio del presente año, los directores de Seguridad Pública de los tres municipios tienen ante sí un índice delictivo que puede ir en aumento. Y se debe trabajar en estrategias alternativas, porque si no hay denuncia no hay delito qué perseguir, pero el problema seguirá. A decir del director de Seguridad Pública en Salvador Alvarado, Gerardo Cervantes Mendoza, la forma en que se le da seguimiento es a través de reportes al 911 y las denuncias anónimas, pero el problema de fondo es la desconfianza que permea en la sociedad sobre las autoridades, por lo que también se debe atacar la falta de credibilidad, para que se recupere poco a poco la confianza en la ciudadanía. Y para eso se requiere de una estrategia para que ese índice delictivo no siga a la alza. Será al cierre de año que se podrá conocer en realidad la tendencia y cómo se trabajó en la prevención del delito desde los mandos policiacos.

En medio de la crisis. Muy duras se las están viendo los comerciantes en la región del Évora con el tema de la pandemia, luego de permanecer cerrados los locales comerciales durante unos meses y tener que mantener el ritmo de gastos con el pago a los trabajadores, además sin nulo apoyo del parte del Gobierno Federal, a muchos de ellos los ha orillado al cambio de giro, como ocurrió en Mocorito. La situación que los orilló a ser un negocio no esencial a ser uno esencial fue la situación financiera, y con ello caer en bancarrota y tener que cerrar el negocio, y los que no han aperturado es porque el temor es invertir en lo poco que se tiene y caer en la pérdida total del negocio.