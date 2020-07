Con ganas de trabajar. La nueva directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Angostura, Elizabeth Osuna García, tomó el mando con mucha energía y se le ha visto muy activa en los últimos días con las labores de rescate de espacios públicos y mantenimiento en la cabecera municipal y comunidades. Esas ganas de trabajar y “Que Angostura le siga poniendo alas a la esperanza”, debe ser el día a día de los funcionarios al servicio de la población. Y aunque las necesidades siempre superarán a los recursos disponibles en los ayuntamientos de la región, los resultados del trabajo deben ser la muestra del compromiso que se adquiere al asumir un cargo en la administración pública, por lo que ese ímpetu que está mostrando la nueva directora no debe ser un relumbrón de arranque, sino su distintivo permanente.

¡Oh, sorpresa! Días atrás la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, y el director de Seguridad Pública, Sergio Lagunes Inclán, encabezaron un evento donde con bombo y platillo entregaron varios radios Matra para una mejor comunicación entre la corporación policiaca y los cuerpos de auxilio, y en el mensaje dieron a conocer que esta muy necesaria herramienta tenía muchas administraciones que no se entregaba. En la repartición entraban Cruz Roja y Bomberos, pero resulta que el radio nunca le llegó a los “tragahumo”, y quién sabe si en realidad les esté funcionando a los que sí lo tienen, ya que se corre el rumor de que no son compatibles con ciertas cosas que para ello se necesitan.

Sin repunte. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un viejo dicho, y éste a cada rato le saca lustre el comandante de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura, Sergio Lagunes, y es que dice que la raza se ha comportado en la nueva normalidad porque se ha tenido una tranquilidad, que incluso se ve en que no tiene un repunte en detenciones, menos de reporte de escándalos en la vía pública, y que la ciudadanía se ha comportado a la altura, tanto, que su actuar es bajo las reglas de salud que marca el Sector Salud. Pero el detalle es que se le olvidó que la organización de arrancones tuvo nula acción de sana distancia, menos el manejo de protocolos de salud recomendados.

La esperanza. Sin el apoyo aún del Bien Pesca, sin Empleo Temporal y con la cosecha de jaiba en pésimas condiciones, los pescadores de los campos pesqueros La Reforma, Costa Azul y Playa Colorada han puesto sus ojos en la captura de tiburón, que el día 1 de agosto se levanta la veda. El síndico de La Reforma, Emiliano Montoya Pérez, asegura que aunque la inversión es grande, debido a que son pescadores que tienen lanchas de motor grande, debido a que entran a altamar y es una captura muy complicada, ésta es una esperanza para esperar a que llegue el levantamiento del camarón, debido a que se espera una buena oportunidad de mejora económica para el sector.