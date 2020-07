Diferencia en el color. Los inconvenientes que se han venido dando entre la presidencia municipal y el representante de la sindicatura de Pericos parece que no tienen fin, se especula que los colores partidarios a los que representan pudiera ser el problema que se ha revelado en los últimos meses. Ya lo había dicho el síndico de Pericos, Jesús Enrique Navarro, que las autoridades municipales que encabeza Guillermo Galindo Castro no respetan la decisión del pueblo al nombrarlo a él síndico, tanto así, que no se le toma en cuenta como máxima autoridad en el pueblo, y al coordinador de sindicatura, Filegonio Méndez, sí lo consideran. Algunas obras y beneficios ya empezaron a llegar al pueblo, como en plena época de campaña, y lo que asegura Jesús Enrique Navarro es que es el último de enterarse. Hay que recordar que la actual administración de Mocorito está gobernada por el Partido Sinaloense y encabezada por Guillermo Galindo Castro, mismo que no ha logrado hacer una buena relación con la mayoría de los síndicos y en especial con Jesús Enrique Navarro, quien representa a la autoridad local de la sindicatura, ya que él pertenece a otro partido político.

Cuestión de agenda. Otra de las acciones de combate que realizan los ayuntamientos en este periodo de pandemia y que poco se ve es la limpieza de terrenos convertidos en tiraderos de basura, un tema de salud pública que poco se atiende en parte por la gran proliferación de basura en lotes baldíos en colonias y comunidades. Un ejemplo es en Salvador Alvarado, donde el día de ayer la Dirección de Obras Públicas, que dirige Hugo Alberto Soto Mata, realizó limpieza en un terreno en la colonia Niños Héroes. Así lo dieron a conocer en la página oficial del Ayuntamiento, donde señalaban las malas prácticas del ciudadano, que mal acostumbra a tirar basura y escombros. Sin duda es una de las acciones que más que por lograr una buena imagen en la ciudad, es por salud de la comunidad y por protección al medio ambiente, por lo que el directivo deberá incluir más acciones como ésta en su agenda y seguir con el buen ejemplo.

El esfuerzo. Ante la declaración que hiciera el síndico de Costa Azul, Remberto Montoya Castro, que una gran cantidad de ciudadanos de dicho campo pesquero baten su salud entre el dengue y el COVID-19, pues no saben realmente de qué están enfermos, el director de Salud Municipal de Angostura, Ismael Angulo Meza, está preocupado y muy ocupado en lograr que los casos de infectados no se disparen y el semáforo epidemiológico no llegue a rojo, es por ello que le pide a todas las personas sacar sus cacharros a la calle para que el carro recolector se los lleve y eliminar los criaderos de moscos, ya que no solo en Costa Azul impera este problema de salud, sino también en otras comunidades, pero lo lamentable del caso es que todo mundo se queja de las plagas de moscos pero muy pocos ponen de su parte, es por ello que muchas de las acciones implementadas por el Sector Salud no tienen el efecto deseado.

El caminito. En el municipio de Badiraguato ya se habla del tema político y de las acciones de adelanto que muchas de las aspirantes ya andan haciendo. Si bien no se habla del interés marcado de algún caballero para buscar la candidatura por el PRI a la presidencia municipal, las mujeres ya dijeron esta acción es mía y una de ellas es la diputada local Guadalupe Iribe Gascón, que tiene bien puesta esta idea, y no de hace unos meses, sino desde el proceso anterior es que se mantiene a la espera, pero no de brazos cruzados, sino con gestiones y actividad en cada uno de los recónditos pueblos de Badiraguato, para que su partido y los ciudadanos la vean como una buena opción.