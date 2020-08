Golpeteo político. Un trasfondo político con miras al proceso electoral del 2021 es lo que el tesorero del Ayuntamiento de Mocorito, Jaime Enrique Angulo López, observa en cómo se ha dado el rechazo a la cuenta pública del municipio correspondiente al ejercicio del 2018, pues considera que se trata más de una lucha de poder por parte del Congreso del Estado que una revisión fiscal, ya que desconocieron las facultades de la Auditoría Superior del Estado (ASE). El funcionario asegura que no hay nada de qué preocuparse, pues las observaciones ya han sido solventadas, aunque puede ser el caso que no se hicieron en tiempo y forma, pero afirma que no existe un mal manejo de recursos en la Comuna.

Sociedad y gobierno. Repletas de basura quedaron la mayoría de las alcantarillas de Guamúchil después de la torrencial lluvia del pasado viernes, por lo que a primera hora de ayer personal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no se daban abasto para retirar la gran cantidad de desechos en diversos puntos de la ciudad, situación que el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, señaló como falta de consciencia ciudadana y que una vez más se evidencia por el mal manejo de la basura. Pero por otro lado, la Japasa también fue señalada por los ciudadanos afectados por los socavones al final de la calle Ferrocarril, ya que la falta de un buen compactamiento por parte de la constructora contratada ocasionó el problema a menos de un año de la inauguración del Colector Ferrocarril, que cruza esa calle, por lo que se puede concluir que éste es un ejemplo de la falta de corresponsabilidad entre la sociedad y gobierno para que este tipo de problemas no sigan ocurriendo.

Inconformes. Los productores están exigiendo a Segalmex que pague de manera general a todos los hombres del campo que se dedican al maíz, es por ello que Mario Urías Cuadras, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), expresó que de no ver efectuado el pago obligado por parte de esta dependencia para la semana próxima, se verán en la necesidad de manifestarse de una u otra forma. Declaró que no es justo que les den el pago a unos y a otros no, cuando todos están en el mismo barco. Además dijo que solamente a 370 productores les llegó el apoyo, mientras que son casi 23 mil productores los que están en espera, es por eso que no se detendrán hasta que logren los resultados esperados.

Pide confianza. El auge que han cobrado las redes sociales ha afectado, en cierta manera, el trabajo de algunos servidores públicos, pues como en el caso del síndico de Alhuey, Angostura, José Rosario López Espinoza, lamenta que la ciudadanía dé a conocer problemáticas de la sindicatura a través de redes sociales, lo cual, afirma, no es lo correcto, pues todo tiene un proceso a seguir, y lamenta que aun cuando le ha brindado su apoyo a la comunidad, haya quienes prefieran difundir los problemas por ese medio, creando además rumores y especulaciones.