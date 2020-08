Los contrastes. Un duro panorama económico se prevé y más cuando la situación no se ve con posibilidades de mejorar los hogares que son a base de lámina de cartón. La crisis es dura y esto lo sabe muy bien la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien ve que la realidad es triste, mas cuando no se encuentran puertas que permitan generar gestiones para revertir los hogares de cartón para los más desamparados que requieren atención prioritaria porque las afectaciones de las casas de cartón es mayor en esa temporada de lluvias, y ante esta lamentable realidad, Omar Duarte Rodríguez, director de Desarrollo Social, sigue pidiendo apoyo al Gobierno Federal en la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para abatir la situación, pues la única finalidad es que como funcionarios es ayudar a las personas para que tengan un mejor techo donde poder dormir.

La consecuencia. En donde salió la molestia en incoformidad fue al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y es que se asegura que están en contra del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por ser autoritario. Ante esto, Otoniel González, comisionado estatal de la región del Évora del PRD, aseguró que esto causó la ruptura entre el actual presidente de México y el Partido de la Revolución Democrática, de donde el funcionario federal obtuvo sus ideas para gobernar de manera diferente al PAN y al PRI. Dijo Otoniel González que pese a que se llevó las ideas del partido también adoptó algunas estrategias que no eran favorables para el país y los ciudadanos y una de ellas fue el sacar a la calle a los elementos militares, cuando su única función es estar dentro de los cuarteles y estar listos para la guerra.

Puras malas. Los productores de Angostura no hallan la puerta, cuando no es una es la otra, pues luego de levantar cosecha y que se definiera el precio por tonelada y que además no se cumpla a cabalidad el acuerdo, se entrega la cosecha a las bodegas, quienes tras dos meses de largas para el pago completo de la cosecha, les hacen entrega de un cheque sin fondo, molestos por esto se manifiestan afueras la bodega. Basilio Domínguez Ortiz consideró injusto porque además es una burla a su trabajo, porque además no hay forma de cómo evitar esta situación que es una práctica constante con las empresas acopiadoras.

Oportuna unidad. Con el tema de salud mundial por el Covid-19 y además por la situación que prevalece la agricultura, dice Samuel López Angulo, presidente del Módulo de Riego-74-2, que no es conveniente dividir el gremio, por lo que planea mantener una reunión con los candidatos Dagoberto Llanes y Alfonso Amillano, para lograr un acuerdo de unidad. Si bien no dijo para cuándo pactaría este encuentro, sí reconoció que la situación no mueve a un encuentro masivo, más porque algunos socios en su mayoría son personas adultas, por lo que de no lograr un acuerdo, dijo, el cual buscará agotar hasta la última instancia, ahí mismo acordarían el día de la elección, así como el método.