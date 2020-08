La búsqueda. A pesar de que es considerado como delito grave el hacer propaganda electoral a destiempo, muchos políticos han realizado sus movimientos de manera estratégica y con una distracción a la que llaman “apoyo” desinteresado, y más ahora con la contingencia sanitaria que se dio debido al brote mundial del COVID-19 se han dado a ver entre la sociedad dando despensas y brindando equipos de protección al personal médico, tal es el caso del presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, de quien se presume que busca la gubernatura del estado de Sinaloa, así como también del actual alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien es más conocido como “El Químico”, y hablando de los funcionarios estatales, no se puede dejar de lado al secretario de Pesca del estado, Sergio Torres Félix, quien sembrando alevines por todo Sinaloa se ha dado a conocer aún más. Al parecer la competencia para este 2021 está fuerte y muchos buscan la oportunidad de ser palomeados.

Sumando esfuerzos. El trabajo realizado por todo el personal del Sector Salud en la región brinda resultados día a día, y es que sin duda el dirigir este titánico esfuerzo contra el coronavirus de parte de Luis Víctor Velazco Zayas es un punto a favor para quienes viven en la región del Évora, quien además no solo coordina las estrategias de salud con directores de hospitales y el Gobierno Municipal por la pandemia del COVID-19, sino también se han sumado medidas que llevan a evitar un mayor contagio de enfermos por el dengue. Por lo que las intensas jornadas no culminan en unas cuantas horas de trabajo, sino que se redoblan esfuerzos con la sanitización y fumigación en las colonias, lo que ha permitido menos propagación.

¿Qué falló? Los socavones que aparecieron al final de la avenida Ferrocarril, en Guamúchil, con las lluvias del pasado viernes, dejaron abiertas muchas preguntas, pero hay una frase popular que es muy cierta: “Lo que se ve no se juzga”, y es que es evidente el mal trabajo que se hizo, aunque las autoridades y el representante de la constructora trataron de minimizar el problema, pero hay otra falla que sale a la luz: la falta de supervisión de parte de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Salvador Alvarado sobre los trabajos realizados. ¿Qué falló? Será que no se envió a un supervisor de obras a tiempo o no se supervisó correctamente. La pregunta queda en el aire, ya que hasta el momento el director de ObrasPúblicas, Hugo Alberto Soto Mata, no ha manifestado una declaración al respecto.

Desempolvada. Es lo que ocupa la página del Ayuntamiento del municipio de Angostura, y es que a mes y medio que se hizo el primer enroque en los puestos de primera línea, como son la Tesorería y la del secretario del Ayuntamiento, nomás no se han actualizado. Siguen apareciendo los primeros nombres de Alma Judith Solís Chávez y Heriberto Tapia respectivamente, sin incluir quien actualmente se encuentra como segundo al mando, Saúl Alfredo González Contreras, en la oficina del secretario del Ayuntamiento. Trabajo que deberán ir coordinando y no dejar que por la pandemia la transparencia y actualidad se pierda de la nada.