No tuvo eco. Ya se venía venir que los aspirantes por la dirigencia del Módulo de Riego 74-2 no llegarían fácilmente a un acuerdo para formar una sola planilla de unidad, pero lo que llama la atención es el intento a la unidad que hiciera el actual presidente del módulo, Samuel López Angulo, no tuvo eco en los candidatos Dagoberto Llanes Soto y Jesús Alfonso Amillano López. Simplemente ninguno de los candidatos cedió y no se logró el acuerdo de registrar una sola planilla, por lo que se irán por la vía de la elección. Y aunque el presidente trataba de lograr la unidad, el día lunes, que se llevó a cabo la reunión con los aspirantes, el resultado fue contrario a lo que él esperaba. Y ahora tendrá el reto no solo de que las elecciones se lleven a cabo con estrictas medidas preventivas, sino de acelerar el proceso, ya que su periodo culminó el 31 de marzo, y hay premura tanto en los candidatos como en usuarios de que se renueve pronto la dirigencia.

Al relevo. Mientras tanto, en el Módulo de Riego 74-1, asentado en el municipio de Angostura, ya preparan toda la logística para este domingo, para el último informe de labores de Wilfrido Bejarano Lerma, y una vez culminado hacer el acto de toma de protesta de Andrés Urías Urías. Unas de las medidas que estarán tomando los mandos del organismo agrícola son las acciones para evitar una mayor aglomeración, para no ser amonestados por la Secretaría de Salud, así que lo que se establecerá es el uso obligatorio del cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, por lo que se prevé haya una restricción de personas al salón donde será el informe y la toma de protesta.

El temor. Una situación preocupante es por la que están pasando los productores de cacahuate en el municipio de Mocorito, pues la plaga de chapulines ya se está empezando a presentar y puede causar estragos en los cultivos, por lo que los cacahuateros están con el temor de ser víctimas. De acuerdo a las declaraciones del presidente de la Cooperativa de Cacahuateros, Martín Espinoza, esta plaga aún no llega a ser problema pero no quita que con el paso de las lluvias aumente la presencia de chapulín, lo que puede causar graves pérdidas para el campo, y las cosas se tornan peores para quienes no cuentan con los recursos necesarios para la resiembra, pues se quedan con graves pérdidas sin posibilidad de recuperar algo.

Los pendientes en la comisión. Sin duda que la participación en las sesiones de Cabildo en Salvador Alvarado en muchas de las ocasiones son pobres, sin embargo, la sinceridad de los ediles Laura Patricia Dautt y Gilberto Lugo, al decir que llevan un promedio del 50 % de avance en los pendientes de las comisiones que son responsables, los lleva a redoblar esfuerzos para estar generando respuesta a la ciudadanía, esfuerzo que deberá sumar con mucho más acelere la regidora Nora Sosa Valencia, quien tiene el 60 % de sus pendientes sin mucho avance.