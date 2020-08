La perseverancia. El que persevera alcanza, dice un dicho muy popular, y éste es el caso de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien no pierde oportunidad de hacerle peticiones al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cada vez que pasa por territorio angosturense. En la última visita la presidenta de Angostura logró que AMLO declarara puerto a La Reforma, cosa que Montoya Martínez había deseado por mucho tiempo. Esto es un ejemplo de que el que no habla Dios no lo oye, y puede que sea algo persistente al grado de que hasta el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, en ocasiones pasadas ha dicho que es muy buena para pedir, y pese a que puede llegar a molestar tanta insistencia, la mandataria angosturense así ha logrado ver cristalizadas sus gestiones.

A lo que llega, llega. La que anda muy activa pese a que tan solo tiene tres días que recibió el nombramiento como presidenta del Partido Revolucionario Institucional del municipio de Angostura es Helen Angulo Castro, quien espera pero no es sentada, sino en acción, trabajando y sin bajar la guardia por los contagios por la pandemia del coronavirus, pues aprovechó la situación por la que están pasando muchas familias angosturenses para llevar a cabo el programa Jornadas Vecinales, donde muchas de ellas se beneficiarán como un apoyo a la economía por la que están atravesando, y no es para menos, pues esta pandemia ha dejado mucha crisis, y pues está en puerta el proceso electoral y debe trabajar de una vez para obtener buenos resultados.

Refuerzan campaña. La mañana de ayer la presidenta del Comité Municipal del Partido Sinaloense (PAS), Iliana Karina Moraga Inzunza, junto con un grupo de militantes hizo entrega de 200 cubrebocas a ciudadanos que pasaron cerca del módulo que instalaron en la Plazuela Municipal Pedro Infante, en Salvador Alvarado. Más que hacer el donativo, se dijo que se busca generar consciencia en la población para que se implemente la obligatoriedad de portarlos siempre y evitar la propagación del COVID-19.

El clamor. En el poblado La Escalera, en Salvador Alvarado, vecinos afectados piden la intervención de las autoridades competentes para dar solución a un problema que les aqueja desde hace tiempo pero no han encontrado apoyo, por lo que piden al comisario Sergio Camacho que haga su labor de gestor para que se mande limpiar una vivienda abandonada que se ha convertido en un criadero de animales ponzoñosos y de víboras que se cruzan a las viviendas aledañas. Esa vivienda fue durante mucho tiempo un albergue para los maestros asignados a la comunidad, y después de que sirvió tanto para la educación, ahora quedó en el olvido y por las condiciones en que se encuentra afecta a terceros. Pero al parecer la petición ciudadana no ha merecido la atención del representante de los habitantes ante el Gobierno Municipal, porque el clamor es bien conocido en el poblado pero no hay quién quiera entrarle al problema.