Encampañado. El priista Jesús Valdés Palazuelos se despertó ayer pisando tierras angosturenses y entregando apoyos a los habitantes de ese municipio, quienes se fueron con las manos llenas de alimentos propios de la canasta básica. El presidente estatal del PRI está siguiendo los pasos de su líder, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien anteriormente estuvo llevando a cabo las famosas jornadas Puro Sinaloa, pero ante la pandemia esto se vio truncado hasta nuevo aviso, pero a diferencia de Ordaz Coppel, “Chuy” Valdés siguió con su proyecto de ayuda, que posiblemente sea de más ayuda para él que para el pueblo, ya que al final puede ser beneficio propio para darse a conocer aún más, porque ya se acerca el año electoral y la guerra política de siempre.

Raíces en peligro. Las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas se encuentran en peligro de, poco a poco, comenzar a desaparecer; la razón, como expone la directora del Instituto Municipal de los Indígenas en Angostura, Rosaura Silvas Cabanillas, es que no existe un seguimiento para enseñar a las nuevas generaciones la lengua yoreme-mayo, pues si bien los niños aprenden lo básico en el nivel de educación inicial, ya no hay quién se las enseñe después; mientras que en el caso de las danzas, comienzan a aprender a edades muy cortas, pero ya en niveles como secundaria o bachillerato, al parecer por vergüenza, no continúan realizándolas. El llamado está en el aire para trabajar en aras de salvar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, pues son las raíces de lo que es la sociedad actual y no deben perderse.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Llamado a la conciencia. Hace unos días la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, visitó la comunidad El Ébano, donde destacó la situación tan lamentable de basura que se aprecia en el acceso al poblado, bajo el puente, donde señaló que si la autoridad no se percata, para eso la gente debe crear conciencia de este tipo de situaciones, pues se pueden organizar por medio de Consejos Cívicos y así buscar hacer un cambio para bien de los mismos ciudadanos. En su visita a distintas comunidades recientemente, la primer edil angosturense ha recibido infinidad de quejas y peticiones de la gente, pues hay incluso problemáticas que tienen años de ser reportadas constantemente y hasta ahora no hay solución, motivo por el que depositan su confianza en Montoya Martínez para ver si en esta administración finalmente los atienden.

Empleo Temporal. El director de Pesca y Acuicultura del Ayuntamiento de Angostura, Rudecindo Obeso López, señala que es muy importante que ya se les haga llegar el recurso de Empleo Temporal a los pescadores angosturenses, pues ya se realizaron los trabajos de limpieza en comunidades y en la orilla del mar y a las familias de los pescadores les está haciendo mucha falta ese apoyo, y es que a pesar de tener una buena racha en la captura del tiburón, son más que nada los pescadores de La Reforma quienes se adentran al mar en su busca, mientras que en Costa Azul y Playa Colorada siguen esperando que se levante la veda del camarón para ver si este año les va bien.