Sin luz ni trabajo. Al interior del Partido Acción Nacional en Salvador Alvarado no hay quién lo reactive, cuando asumió hace un año Bertha Elena Calderón la dirigencia del partido se pensó que su estrategia de trabajo en bien de la militancia iba a superar por mucho lo hecho por Leticia Rubio, quien dejó en claro que no tenía nada qué hacer al frente de los albiazules. Sin embargo, desde ese tiempo Bertha Elena Calderón no ha mostrado don de liderazgo y de suma al interior del PAN en el municipio. Sin duda es de reconocer que la falta de liderazgo fuerte se ha ido desmoronando poco a poco y resurgen en tiempos electorales, que siempre buscan cosechar en tiempos de candidaturas, pero, mientras, se les ve ausentes y sin importar el mantenimiento de la militancia, lo que es más difícil para la actual dirigencia llevar un partido fortalecido y con bríos de recuperar espacios a nivel local.

En su luchita. Sin bajar guardia y sin mucho ruido, la directora general de Cecytes en Sinaloa, Hilda Rosario Báez Sañudo, ha venido realizando trabajo político en pos de su anhelado interés de ser parte de la boleta electoral que le permita ser candidata a presidenta municipal por Salvador Alvarado. Su lealtad la ha definido de manera muy clara y es una aliada sin duda del ex secretario general de Gobierno en la administración del hoy exgobernador Mario López Valdez, Gerardo Vargas Landeros, por lo que sus intereses pudieran moverse de acuerdo a como marque la indicación de su líder político, sin embargo, en el municipio mantiene su movimiento muy sutil y con un avance lento y casi, casi sin percibirse, pero que ha dejado huella.

Corresponsabilidad. Si los vecinos de diferentes comunidades están pidiendo la limpia de terrenos que están llenos de basura en Mocorito, pudiera ser una forma de decirles que no han hecho lo propio en el tema y que el problema sigue. Pese a que la misma ciudadanía ha provocado este problema, las autoridades no han actuado ni han puesto mano dura, lo que hace de esta problemática una responsabilidad compartida. Orlando Vega, director de Ecología, anteriormente declaró que las personas se han acercado para que les ayuden, pero aún no hay ni letreros que indiquen que no se deba tirar basura. Las comunidades que más tienen este problema son Rosamorada, Cerro Agudo, Higuera de los Vega y la misma cabecera municipal.

El llamado. Los que no se cansan de pedir y llamar a la sociedad a sumarse a cuidar el agua y realizar el pago oportuno son los responsables de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang). El gerente Ricardo Angulo García dice que la pandemia los ha golpeado en todos los aspectos y principalmente en el rendimiento, debido a que un 30 % de los trabajadores se encuentra en situación de recuperación por el COVID-19 o son personal en riesgo, lo que hace que el servicio de atención sea mermado de manera considerable, pese a todo ello sigue ofreciendo el servicio y atendiendo los reportes.