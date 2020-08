Solo fue una ilusión. Lo que se esperaba que estuviera en buenas condiciones, para evitar accidentes y que las familias no solo de Salvador Alvarado, sino de la región del Évora y visitantes pudieran circular de manera segura por la carretera que conduce al ejido Gabriel Leyva Velázquez, mejor conocido como La Escalera, pues terminó en puras desilusiones, y es que luego de que hace poco que los habitantes de las comunidades se quejaran de que esta rúa de acceso principal se encontraba en mal estado, sin duda la respuesta fue inmediata. Lo que de plano bajó la algarabía que se sintió de momento fue que los trabajadores del área de Obras Públicas, que dirige Hugo Alberto Soto Mata, fue que solo le echaron tierrita por encimita a los baches, y como dice un conocido dicho: El flojo trabaja doble, pues en la primera lluvia fuerte, adiós tierra, y de nuevo los baches y todo sigue igual.

Falta de liderazgo. El tortuguismo y la falta de innovación en las acciones al interior de la organización y suma de trabajos del Partido Acción Nacional es muy evidente, sin embargo, el esfuerzo de quien asume la dirigencia sin la guía de los líderes políticos que pueda tener el partido provoca que se genere un avance sin rumbo y que pueda ser llevado a la deriva. Esta acción es la que muchos de los panistas reclaman de manera directa a quienes ya han cumplido una función pública, como los expresidentes y ex diputados locales, quienes solo se hacen presentes en el partido cuando hay repartición de candidaturas. Los que aseguran se desaparecen en tiempo de siembras y trabajo intenso son los ex alcaldes Roberto Gastélum, Gonzalo Camacho y el ex diputado local Daniel Gaxiola Díaz, pero cuando es época de cosechar y entregar candidaturas es cuando sus voces se hacen presente en el PAN Salvador Alvarado.

De nuevo al trabajo. Sin mucho contratiempo y bajo las medidas estrictas de sana distancia y los cuidados necesarios se reintegró a sus labores en la Presidencia Municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, luego que permaneciera hospitalizado y una semana más en aislamiento con el fin de poder recuperarse del contagio de COVID-19. El presidente aseguró que estas acciones las tomó a tiempo y en prevención a su salud, por lo que esta semana que está de regreso mantendrá mayores cuidados que no le permitan recaer, por lo que su salud será un tema de prioridad. El alcalde reconoció su compromiso con la ciudadanía, por lo que se mantiene firme con su trabajo realizando algunas firmas pendientes y poca actividad en calle, hasta que de nuevo recobre la condición normal de su salud.

Con mejores resultados. El programa de las Bloqueras, que trabaja el Sistema DIF Angostura, ha dejado buenos resultados en las familias del municipio costero, tanto, que se pretende abrir más para atender a mayor número de beneficiados. La coordinación que hace el director, Ángel Andrey Angulo Zambada, se ve reflejada en la mejora de más de 30 familias, quienes trabajan para tener sus condiciones de vida con mayor confort con la construcción de dos cuartos y un baño pequeño, lo que garantiza un avance en este rezago que se encuentra tan marcado en este rubro el municipio de Angostura.