Sin quién pueda ayudarlos. A pasitos de tortuga es como están viendo que se está cumpliendo con el compromiso que hizo Segalmex con los productores sinaloenses. La desilusión total ha generado esta situación, aun cuando consideraban que iba a ser un buen año en producción y en la comercialización, como dijo El Chapulín Colorado, no contaban con su astucia, y lo peor, que no hay quién pueda ayudarlos. El comisariado ejidal de Tamazula II, Mauro Rosario Angulo Cervantes, asegura que la situación es muy complicada porque no hay quién les brinde apoyos para que se cumpla con los compromisos establecidos, y están en la espera que pronto les llegue el pago.

El otro esfuerzo. En donde se encuentran en una situación complicada ante la pandemia del COVID-19 es al interior del Mercado Municipal tanto nuevo como viejo, y es que con el registro de comerciantes con contagio muchos de los clientes han optado por ausentarse y buscar el consumo en otros lugares, sin embargo, Gerardo Delgadillo, líder de los locatarios, asegura que se han establecido medidas de prevención para evitar contagios, por lo que la estigma será muy difícil quitarla y generar que los compradores acudan a abastecerse de los alimentos al lugar, por lo que el esfuerzo y trabajo de los locatarios es doble para lograr la recuperación de la confianza de los clientes.

Poca calidad. La ciudadanía manifiesta su inconformidad con el servicio de drenaje en algunas colonias de Guamúchil, y es que parece que Manuel Beltrán Urías, gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, (Japasa), no se da abasto con tanta queja, por lo que no resuelven ni en un lugar ni en otro. Al parecer los drenajes de las colonias 10 de Mayo y 5 de Febrero están rebasados y los registros y las tuberías no funcionan como deberían para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía de esta zona. Este problema, aseguran algunos vecinos, ha estado desde que el hoy ex alcalde Gonzalo Camacho estuvo al frente del municipio, por lo que consideran de lamentable esta situación, y que las autoridades municipales deben enfocarse un poco más en estos temas para que los habitantes no vivan entre los desechos.

De nada sirve. Desde hace años que la presa Eustaquio Buelna se encuentra azolvada, lo que ha generado que año con año con la llegada de las lluvias al poco tiempo se realicen los desfogues, situación que no solo se ve en este concepto que al poco tiempo tenga poco agua y se encuentre en condiciones de no abastecer el agua de consumo humano, sino que los mismos socios de las cooperativas pesqueras no estén en condiciones de poner sembrar larva de tilapia u otro tipo de peces. Ya lo dijo el secretario de Pesca, Sergio Torres Félix, que esta situación que guarda la presa Eustaquio Buelna la guardan todas, pero lo que se le olvidó decir es qué acción es la que van a realizar para poder apoyar en estos temas no solo a los pescadores, sino a la población en general que se abastece de este vaso de agua.