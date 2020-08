Sin mucho qué anunciar. Hace un año que el diputado federal Fernando García Hernández en un magno evento con la militancia de Morena y del Partido del Trabajo, estas últimas siglas, que le permitieron tener una silla en San Lázaro, realizaba su primer informe de actividades de todas las acciones que había venido efectuando en bien de la gente de su distrito, gracias al ímpetu que traía en su primer año como legislador, sin embargo, a la vuelta de un año las cosas marchan de manera distinta, no se reúne ni en privado, mucho menos en público, con su gente y sus seguidores, por lo que no se le ve por los rumbos del Distrito 03, que defiende en el Congreso. De informar, habría que esculcar muy bien, porque no hay mucho qué cacarear en su haber como legislador. ¿O sí?

Se les olvidó. La pandemia por el COVID-19 ha generado la cancelación de eventos como medidas preventivas, pero además ha provocado que se olvide de otros, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Angostura pese que a principios del año se planeaba una gran fiesta en la comunidad San Luciano, por las condiciones de salud mundial no se permitió, pero tampoco se bajaron esos recursos que están destinados, porque pasó el día de noche, ni celebración ni apoyos. La falta de recursos para mantener la lengua y no se borre en el futuro es una parte importante, pero la más es que muchos de los pocos indígenas puros de los que quedan se encuentran viviendo con los pocos apoyos que reciben y los pocos esfuerzos que realiza la directora del Instituto Municipal Indígena, Rosaura Eslibeth Silvas Cabanillas, son insuficientes, por lo que el compromiso deberá ser de todo el órgano municipal de gobierno y no solo una parte muy fraccionada.

Al 100. Es como se encuentra funcionando el Colector Ferrocarril, luego que a principios del mes debido a una fuerte lluvia y a la falta de compactación se generaron grandes socavones en la calle por donde se realizaron los trabajos. Con el compromiso de la constructora encargada de la obra y la supervisión constante del gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, se resolvieron a cabalidad los hundimientos, por lo que la tubería del colector no sufrió desperfectos y su funcionamiento se mantiene en perfectas condiciones, compromiso que se hizo incluso el mismo día en que ocurrieron las fallas tras la fuerte lluvia que hubo a principios del mes.

Estrenando camión. Dicen que la unión hace la fuerza y eso es lo que busca lograr la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, para el beneficio de las familias angosturenses, pues a raíz de la contingencia y la exigencia de algunas comunidades ante los servicios públicos, se estaba analizando a profundidad el presupuesto que se recauda del impuesto predial rústico (IPR) para la compra de maquinaria, entre otros servicios de primera necesidad, y ahora muy contenta la alcaldesa realizó la entrega de un camión recolector de basura para la comunidad Batury, para cumplir cabalmente con las necesidades de la ciudadanía. Ahora faltará ver que se cumpla con las medidas del servicio de recolección y que ya se acabe de una buena vez con los tiraderos clandestinos de basura que cunden en cada pueblo de Angostura.