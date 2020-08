El regreso. Como una forma de no estar inactivo, Mario Joaquín Gutiérrez, quien fuera desde hace unos meses presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), regresó como delegado de Vialidad y Transportes de Mocorito. Al parecer este cambio se dio debido a que el proceso interno del PRI está detenido por la pandemia y el funcionario ya había tenido suficiente tiempo de ocio, por lo que se puso las pilas y logró que su líder estatal, Chuy Valdés, le diera oportunidad de seguir trabajando para no enfriarse a la hora de repartir el pastel entre los priistas.

No los dejan votar. Muy inconforme se encuentra el personal del Icatsin Guamúchil, ya que aseguran que no los dejan votar para elegir a su nuevo líder sindical. Al respecto, la delegada del Icatsin, Isela Ayala, afirmaba que son alrededor de 600 instructores en el estado de Sinaloa, de los cuales solamente les están permitiendo votar a 381 de ellos, dejando sin este derecho a más de 200, lo cual no les parece correcto.

Sin Grito. Ante la situación que se vive por el COVID-19, en el municipio de Salvador Alvarado las autoridades han decidido no llevar a cabo la ceremonia del tradicional Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, pues asegura el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez que de hacer un evento masivo como siempre se ha realizado, sería una gran irresponsabilidad, por lo que, más allá de buscar la austeridad en esta fecha, se busca mantener la salud acatando las medidas sanitarias, por lo que se celebrará a través de una ceremonia que será transmitida en redes sociales, por donde la ciudadanía podrá seguir este evento tan significativo para los mexicanos.

A la espera del vactor. En la sindicatura de Chinitos, en el municipio de Angostura, la ciudadanía ha estado reportando problemas en el tema del sistema de drenaje, mismo que ha estado tapándose, y a pesar que el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), Ricardo Angulo García, ha estado al pendiente de atender este tipo de situaciones, el síndico Josué Israel Martínez señala que no es suficiente contar con un solo vactor para atender las problemáticas, pues además esta unidad constantemente está presentando fallas.

No llega la autorización. Quienes ya se encuentran desesperados por regresar a laborar los fines de semana son los tianguistas del bulevar Centauro del Norte, pues desde hace algunos meses están preguntando a las autoridades si ya se abrirá el sitio para que se puedan instalar como lo hacían antes, pero dadas las condiciones, el oficial mayor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, José Antonio Gallardo, no les ha dado luz verde para ello, lo que para muchos de los tianguistas representa serias dificultades, al ser éste su principal ingreso.