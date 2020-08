Otra más. En plena pandemia el diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela López no solo hizo presencia como simple espectador en unos recientes arrancones de lodo que se organizaron en el municipio de Angostura, sino que además participó en una de las carreras, generando la algarabía de los presentes por sus “intrépidas acciones al volante”. Para el tres veces alcalde de Angostura éstas son sus “cheneladas” y las hace porque a la gente le gusta, porque no se detiene ni se detendrá teniendo un puesto político que le permita comportarse como un diputado promedio, por lo que presume sus famosas “cheneladas”, que lo distinguen no solo en la región sino a nivel nacional y que ya son conocidas, como vestirse de San Martín de Porres, tirarse en paracaídas, entre otras. No cabe duda que le sobra el tiempo para perderlo de esta manera, y de iniciativas en el Congreso, muy pobre su participación.

Saliendo de la sombra. Edsabel Bórquez, la directora del Instituto Municipal de la Juventud del Ayuntamiento de Mocorito, salió de entre las sombras y está retomando actividades en la nueva normalidad, ahora con la difusión de un concurso para premiar la creatividad de los adolescentes y jóvenes. Irónicamente la pandemia evidenció también la falta de creatividad de los directivos de los institutos de la Juventud en la región del Évora, no solo de Mocorito, porque con la falta de recursos y el confinamiento han hecho pocas acciones de impacto y se han quedado cortos. Pero en el caso del Pueblo Mágico, sin duda poco se ha escuchado de esta área, cuando debería ser una oportunidad en crisis para demostrar mayor compromiso y ganas de hacer más por la juventud.

Prevenidos. En Mocorito pese a que el semáforo del COVID-19 los mantiene en color verde debido al registro bajo de contagiados por esta enfermedad, no abrirán los espacios públicos, como son el Parque Alameda ni las albercas municipales, así como la reapertura del programa Viernes de Plaza. El director de Turismo en este Pueblo Mágico, José José Norzagaray Parra, dijo que esta decisión se tomó como una medida preventiva y no arriesgar el avance que se lleva en el número de contagios que registra el municipio. Reconoció que es un gran avance el que se lleva en este tema, por lo que se mantienen con las recomendaciones que les da Protección Civil y la Secretaría de Salud.

Preparándose. Si en otros municipios en el Partido Acción Nacional (PAN) nomás no hay nada qué hacer ni promover, en el municipio de Mocorito el presidente del partido, Julio César Angulo, dice que aquí no los agarran desprevenidos, que cuentan con 112 militantes muy activos, con los que ya están haciendo trabajo político, pero por el momento no hay mucho qué decir, solo esperar el resultado final, que es hasta el día del proceso, porque hasta eso, no les asusta, porque de interesados ellos ya tienen dos muy buenos precandidatos. ¿Quiénes? No dijo nombres, pero de que los están fortaleciendo, ya lo están, y se preparan para dar la batalla por la búsqueda de la presidencia municipal en Mocorito.