La respuesta. En el Ayuntamiento de Mocorito el secretario Noé Contreras Avendaño ya se había tardado en responder a los señalamientos que hiciera el regidor Daniel Eduardo Robles Sánchez a través de un oficio, respecto al uso de la llamada Caja Chica que hiciera el secretario por gastos médicos personales, pero no solamente le respondió al regidor, sino que lo acusó de malintencionado y de usar la ley a su conveniencia, argumentando que una parte de los artículos citados señala que todo servidor público con independencia de su cargo o jerarquía tendrá derecho al servicio médico en general. Con esta respuesta el secretario no deja de estar en la polémica, porque no es la primera vez que se ve envuelto en señalamientos, pero en esta ocasión no se limitó a defenderse, sino que le exhortó a Robles Sánchez a conocer cuál es su función como integrante del cuerpo colegiado y no como ejecutivo municipal.

Contradictorio. Mientras el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez asegura que la imagen del ídolo Pedro Infante Cruz es un estandarte de la proyección turística para Salvador Alvarado, la regidora de Morena, Patricia Dautt Reyes, asegura que la utilización de la marca Pedro Infante parece que ha quedado en el olvido, incluso antes de que iniciara la afectación de la pandemia por el COVID-19 afirma que el comité pretendía hacer uso de la marca y para generar recursos y hacer crecer el turismo, situación que parece que se olvidó y no hay quién le dé seguimiento, porque según ella ha estado preguntando en varias sesiones de Cabildo y nomás no hay quién le dé respuesta, situación que es necesario actualizar, porque desde hace tiempo se le pagó a la familia Infante los 200 mil pesos para el uso de la marca y no hay nadie que asuma esta batuta. ¿Será acaso que como están cerrados los museos las gestiones y acciones también se encuentran suspendidas?

Sin bajar la guardia. El que no se cansa de pedir que no bajen la guardia, que mantengan las medidas de protección con el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la constante aplicación de lavado de manos y baños, es el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, y esta solicitud va encaminada a bajar las cifras de contagio y fallecimientos en toda la región. A decir de la juez del Registro Civil de Salvador Alvarado, Maricela Angulo Cárdenas, la solicitud de actas de defunción pudieran rebasar en este mes la meta que se obtuvo el año pasado, lo que habla que la mortandad por consecuencias del COVID-19 es una de las causas principales.

Bola negra. Ya que es tiempo de lluvia y para no desentonar, a la directora de Obras Públicas del municipio de Angostura, Elizabeth Osuna García, le ha llovido duro y tupido, debido a que la ciudadanía se ha quejado de la mala condición en la que se encuentran algunas calles del municipio costero. Hay que reconocer que le tocó bailar con la más fea, porque este tipo de obras fueron iniciadas por el anterior director de Obras Públicas, César Manuel Zavala Beltrán, quien al parecer no hizo un trabajo de calidad, y la prueba está en la inconformidad de la ciudadanía y los reclamos hacia la actual representante de esta área, quien a decir verdad, realmente no se ha destacado por sus participaciones que aporten mucho beneficio al municipio que encabeza Aglaeé Montoya Martínez, pero deberá sacar la casta y dejar en mejores condiciones las calles de Angostura.