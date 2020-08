¿En campaña? Vaya sorpresitas que dan los funcionarios de Mocorito, porque ahora resulta que la nueva función del tesorero municipal, Jaime Enrique Angulo López, es visitar comunidades para ver las gestiones y necesidades que tiene la gente. ¿De cuándo acá? ¿Será que le está echando una manita al presidente municipal Guillermo Galindo Castro? Pero como en pueblo chico parece que todo está patas arriba y cada quien hace lo que quiere, mientras Jaime Angulo, tesorero municipal, se la pasa diciendo que no hay dinero y que trabajan en optimizar gastos, se contradice al gastar recursos en un viaje de campaña disfrazada a comunidades lejanas del municipio. Casualmente o causalmente hasta que se acerca el año electoral se han preocupado por la ciudadanía. El tesorero de Mocorito posteó unas imágenes en redes sociales acompañadas de un mensaje que en parte decía: “Inicié la semana en la comunidad de Milpas Viejas, una de las más alejadas del municipio y enclavada en la zona serrana, en donde llegué junto con mis compañeros para atender un llamado de los pobladores con el objetivo de atender algunas peticiones que necesitan para mejorar sus condiciones de vida”. Mientras tanto, el presidente Guillermo Galindo Castro brilla por su ausencia en las imágenes que publicó en sus redes sociales Jaime Angulo. ¿Será entonces el candidato del presidente?

Un riesgo latente. Sabiendo bien lo que hay qué hacer para mejorar la situación e infraestructura de la presa Eustaquio Buelna, al estar considerada una de las 11 presas del estado de Sinaloa con mayor observación y cuidado, porque está catalogada como una presa de riesgo hidrológico debido a que está restringida la capacidad de regulación como su capacidad de aprovechamiento de los escurrimientos, el encargado Ramón López, de la Conagua, no se ha puesto a trabajar en el tema, pues dice que primero deben realizar una estimulación del azolve de la presa y antes de pensar hacer los trabajos de desazolve deben tener un estudio técnico para valorar en qué condiciones está, pero no es más que claro con decir que está catalogada como una presa de riesgo para que se pongan a trabajar de una vez y evitar que la ciudadanía y comunidades aledañas sufran inundaciones nada más por esperar a realizar el estudio donde ya se ocupa que le pongan mano.

Reforzar las acciones. El personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Salvador Alvarado sigue retirando árboles caídos en Guamúchil que dejaron las rachas de vientos por las lluvias. Ésta es una labor muy importante para prevenir riesgos a la población, ya que la cantidad de árboles viejos y que representan un riesgo no es menor. Eso se puede confirmar en la visita a las colonias, donde es una petición que se comenta comúnmente, ya que la ciudadanía no tiene los medios para podar árboles de gran tamaño. Por lo que el director de ObrasPúblicas, Hugo Alberto Soto Mata, debe tener en cuenta que no solo en temporada de lluvias es necesario realizar esa labor, sino que se atienda con más regularidad, precisamente para prevenir accidentes no solo en temporada de lluvias.

Aclarando. Antes de que otra cosa suceda con la organización interna de la Sociedad de Padres de Familia y directiva de los planteles, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, aseguró que las cuotas escolares son consideradas ilegales siempre que se condicionen los documentos. Reconoció que ese recurso es un compromiso de apoyo que brindan los padres de familia, pero no es una condicionante para atender o no a los alumnos.