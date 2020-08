No está de más. Llegó de nuevo la temporada de lluvias y huracanes, pero el recurso del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) nunca llegó a los municipios de la región del Évora que fueron afectados por inundaciones que dejaron a cientos de damnificados en el año 2018. Pero no está de más que autoridades gubernamentales y representantes de los ciudadanos, como los regidores, realicen las respectivas gestiones ante instancias estatales o federales para estar preparados ante los riesgos que se pudieran presentar, y no lo hagan cuando tengan el problema encima y sin recursos. Específicamente en el municipio de Salvador Alvarado, considerando que las finanzas no están del todo bien, y muestra de ello es que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez seguirá con ajustes de austeridad, se hace más apremiante la gestión de recursos y el trabajo en equipo con los ediles para contar con un fondo de emergencia que les permita una mayor capacidad de respuesta en caso de que el municipio fuera trastocado de nuevo por inundaciones.

Con todo. A quien se le ha visto emitiendo su opinión respecto a las acciones realizadas por el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, quien ha trabajado en posicionar la marca Calidad Puro Sinaloa, es al regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, quien dice que solamente están tirando el dinero a la basura habiendo tantas necesidades en Sinaloa, como apoyar las labores por la pandemia y, por lo que optaron, fue por la fabricación de unos bloques de cemento innecesarios que han sido colocados en algunas esquinas en las colonias de la ciudad. ¿Será que esto se debe a que ya vienen los tiempos electorales y lo que está haciendo es que la ciudadanía se ponga de su lado y hacerles ver que valoren otras opciones? Aunque hay que recordar que Romeo Gelinec Galindo siempre ha estado muy activo y pendiente de las acciones del Gobierno, tanto Municipal como Estatal, emitiendo su crítica cuando considera que las acciones no benefician a la ciudadanía.

Fugas constantes. Al parecer el personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM) tendrá que echar toda la carne al asador, pues en esta temporada de lluvias son varios los reportes ciudadanos de fugas de drenaje, las cuales reportan a la paramunicipal y no se atienden rápidamente, según han manifestado los afectados. Quién sabe cuál será la situación del sistema de drenaje en el Pueblo Mágico, pero este tipo de problemática ya se ha presentado en distintos sectores, por lo que el gerente de la JMAPAM, Héctor Guadalupe Prado Ibarra, deberá prestar mayor atención a las quejas de los usuarios, pues además de que estas fugas le competen a la paramunicipal, también se pueden convertir en un problema de salud.

Se avanzó. Al parecer se requería una indicación más estricta hacia los usuarios del transporte público para que comenzaran a utilizar el cubreboca al abordar las unidades, pues hay que recordar que hace ya varias semanas se registró un relajamiento que representaba un enorme riesgo entre la población, pues muchas personas se negaban a usar el cubreboca y así se subían a los camiones y sprinter, pero ahora, según comenta el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, es el 10 por ciento de la gente nada más quienes se muestran reacios a utilizar el cubreboca, pues recientemente se implementó la medida de que fuera obligatorio al abordar las unidades o de lo contrario no se les permitiría el acceso.