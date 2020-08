Expectativa y realidad. El presidente del Patronato de Bomberos Angostura, Aurelio Lugo, llamó la atención al señalar que a la fecha se habían disminuido un 27 por ciento los incendios por quema de soca y que se esperaba una reducción en el índice ante los esfuerzos que se han hecho desde el Comité contra la Quema de Soca en coordinación con el Gobierno de Angostura. De seguir a la baja, esto sería de gran beneficio, no solo para la salud, sino para los gastos de operatividad principalmente del Cuerpo de Bomberos. Pero a pesar del optimismo del presidente, la realidad es que las quemas continuaron a pesar de las detenciones que Seguridad Pública llevó a cabo de personas en flagrancia de este tipo de actos, y muestra de ello es que los servicios de emergencias en Bomberos no han parado.

Mano dura. Al pie de la letra es como se debe seguir el reglamento en el tema de los permisos para el comercio local en Guamúchil, pues esta tarea en la que se viene trabajando desde hace algunas administraciones parece que aún no ha quedado clara, y es que de acuerdo con el oficial mayor del Ayuntamiento alvaradense, José Antonio Gallardo Angulo, en los recorridos de inspección en el primer cuadro de la ciudad a diario se tienen casos de comercios que se instalan donde no les corresponde o que fueron retirados de la calle y continúan trabajando. Ya se han aplicado sanciones suspendiendo a comerciantes hasta por tres meses, pero al parecer ha faltado mano dura o suelo parejo, por lo que no se termina de componer esta situación.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Festejo inédito. Como ya se venía anunciando por parte de los líderes de las corporaciones de Bomberos en la región del Évora, los festejos este 22 de agosto no se llevaron a cabo en grande como cada año se hacían, pues la pandemia por COVID-19 ha trastocado diversos aspectos de la vida diaria, entre ellos éste, por lo que estaba en duda siquiera algún evento simbólico para que el día no pasara desapercibido, pero finalmente, en Angostura se entregaron nombramientos a los elementos, mientras que en Guamúchil tuvieron una misa y dieron el tradicional sirenazo, no de la magnitud que ha sido siempre, pues se tuvieron que guardar las medidas sanitarias pertinentes, lo que hizo el festejo de este año algo inédito para estos cuerpos de socorro.

De último momento. La presidenta municipal de Angostura brilló por su ausencia en el evento celebrado ayer en la estación de Bomberos del municipio costero. Precisamente ayer se dio a conocer que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez asistiría al evento que organizó Bomberos con motivo de celebrar su día y entregar algunos reconocimientos a los elementos de la institución, pero para sorpresa de todos no acudió y envió al secretario, Saúl González, quien tuvo que dar la cara ante la ausencia de la alcaldesa y quien además justificó esta ausencia aclarando que se encontraba en otros asuntos, pero que había estado muy emocionada porque sí tenía intenciones de ir.