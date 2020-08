La preocupación. Con la nueva normalidad, la actividad turística ha registrado un repunte en el pueblo mágico de Mocorito, donde poco a poco los rincones de este lugar recobran la vida a pesar de la pandemia por COVID-19, pero aun cuando se les pide de manera insistente a las personas acatar las medidas de sanidad para evitar contagios, existe una gran preocupación al ver que muchos no lo están haciendo, pues de acuerdo con el director de Turismo, José José Norzagaray Parra, alrededor del 50 por ciento de los visitantes no utilizan cubrebocas. En este pueblo hay sitios como el parque Alameda que todavía no se ha reabierto al público para evitar contagios, pero es preocupante ver que entre quienes no siguen las reglas pueda haber un caso positivo y esto genere un alto índice de contagios en la cabecera mocoritense, donde ya el semáforo ha estado en verde y muy cerca de llegar a cero casos positivos.

Problema añejo. En medio de la suciedad deben vivir los vecinos de la colonia Las Delicias, en el pueblo mágico de Mocorito, porque las autoridades municipales hacen caso omiso a las peticiones de los habitantes afectados por las aguas negras que emanan del drenaje roto ubicado por la calle Ignacio Allende. Según vecinos, aseguran que ya han hecho el llamado en tres ocasiones a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM) y que hasta la fecha no han tenido respuesta favorable pese a que el gerente Héctor Prado intenta hacer un buen trabajo con el servicio de agua potable pero se está quedando atrás en la cuestión del drenaje, y más ahora con el problema del mosco del dengue, que está muy latente y que el sector salud busca evitar un brote fuerte. Pero al parecer, la gerencia de esta paramunicipal no se adentra en el problema de las aguas negras que se originan en esta colonia desde hace muchos años atrás debido a la gran inversión que se debe hacer, pero es su trabajo, deben buscar la solución y no poner pretextos.

Ganaderos en crisis. Debido a la mala temporada de lluvias que han tenido hasta ahora en el municipio de Angostura, los ganaderos atraviesan una fuerte crisis que los está orillando a vender sus animales, ya que no están produciendo leche al no contar con alimento verde, sino que tienen principalmente pastura seca. La presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, Marisela García, busca un acercamiento con los socios para pensar en soluciones y por el momento solo pueden contar con pacas de pastura a un bajo costo para ellos, pero la situación continúa siendo crítica.

Seguimiento. Este lunes reaperturarán las bibliotecas públicas en el municipio de Salvador Alvarado. El anuncio lo hizo la directora del Instituto Municipal de Cultura, Oralia Castro y, de acuerdo con las medidas que se establecerán para prevenir riesgos de contagios, la capacidad de ocupación en las tres bibliotecas se redujo de 8 a 15 personas, pero sin duda el éxito de la reactivación no dependerá solo de la responsabilidad ciudadana, sino también del seguimiento que se le brinde a la operación de los espacios en la nueva normalidad. Por lo tanto, la directora deberá estar al pendiente de ese tema para que tanto el personal como los usuarios acaten las disposiciones sanitarias y las medidas establecidas por las autoridades municipales.