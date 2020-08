¿Y la calidad? Se supone que el recurso del Ramo 33 es para ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida, pero tristemente la realidad de muchas personas que viven con necesidades extremas es el tener que soportar burlas con los apoyos que ofrece. Un claro ejemplo se registra en la comunidad Tepantita, Mocorito, en donde el Gobierno Municipal, a cargo de Guillermo Galindo Castro, entregó un cuarto-dormitorio a través del Ramo 33 con un valor de 65 mil pesos, mismos que se fueron a la basura cuando se derrumbó el techo de lámina de una de las viviendas que tenía esta construcción de 3 por 3 metros solo cuando apareció la primera lluvia con ventarrones fuertes, lo que obligó a los moradores a tener que salir de inmediato, con el riesgo mayor a un percance. ¿Qué se puede esperar cuando los huracanes o tormentas azoten estos pueblos? Pese a toda esta catástrofe, se dice que las autoridades municipales pretenden implementar este mismo “apoyo” en la comunidad Capirato, por lo que ahora el director de Obras Públicas, Fernando Nájar López, deberá cumplir su trabajo con una buena supervisión, para que la obra tenga calidad y brindar certeza al beneficiado.

El retorno. En julio pasado Gilberto Ojeda Camacho cumplió un año que asumió la coordinación ejecutiva de la Zona 03 del Cobaes, oportunidad que lo regresó al municipio de Salvador Alvarado, luego de permanecer en un autoexilio tras la ruptura con los alvaradenses en su intento por querer ser presidente municipal. Desde hace un año su trabajo en la coordinación se ha mantenido tranquilo, sin mucho movimiento político visible, sin embargo, el ex titular de la Profeco no niega su interés político y sapienza que lo hace moverse como pez en el agua, pero lo que es en Salvador Alvarado no logra muy fácil su reingreso, menos estar considerado entre los palomeados para estar contemplado en las boletas electorales. “El Güero” Ojeda, como se le conoce en el pueblo, ha venido empujando, pero parece que no tiene acomodo su pieza, por lo que se mantendrá a la espera de la mano poderosa que lo ha llevado a acomodarlo en el rompecabeza político de Sinaloa.

El compromiso. El constante encuentro con ciudadanos y la preocupación eterna de los habitantes de las diferentes comunidades de Angostura con el tema de la CFE es el punto de las charlas que tiene la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez. Si bien hasta ahora ninguno de los ex presidentes había querido tomar este tema como parte de sus gestiones, la alcaldesa se ha topado con un deficiente sistema, que reclaman mejoría al por mayor. Por lo pronto, ha estado buscando contacto con los pobladores y se ha echado el compromiso encima de gestionar con la CFE las mejoras; habrá que esperar los resultados.

Ya era hora. Ya se pusieron de acuerdo en el Módulo de Riego 74-2 con la definición de la fecha de la jornada de las elecciones para la renovación de la dirigencia. El acuerdo se logró en la reunión realizada el día de ayer entre los candidatos a la presidencia del módulo y el actual presidente, Samuel López. Y es que ya son varios meses desde que se cumplió el plazo para la sucesión de la presidencia, en parte con la llegada de la pandemia que detuvo el trámite, pero también en este proceso de renovación se ha hecho evidente la falta de acuerdos, y también la falta de liderazgo para que se lograra una planilla de unidad como era el anhelo del presidente del módulo, pero afortunadamente los aspirantes y el líder agrícola dieron muestras de su compromiso por sacar adelante el proceso y fijaron la fecha de las elecciones para el próximo 6 de septiembre.